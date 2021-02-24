С начала пандемии выздоровело более 36 тысяч человек
По данным на 24 февраля, в Забайкальском крае установлено 104 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период составило 38 320 человек.
За последние сутки 103 забайкальца выздоровели от коронавируса. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 36 514 человек.
С начала пандемии опасная болезнь унесла жизни 710 забайкальцев. За последние сутки причина смерти от коронавируса подтверждена у троих человек.
В моногоспиталях региона 89 человек находятся в тяжёлом состоянии, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 33 324 случаев заражения.
В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 38 тысяч
Общество, Фото:
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