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Борцы Бурятии победили на всероссийских соревнованиях

Борцы Бурятии победили на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Команда республики выиграла 24 медали на турнире в Забайкалье

В Агинском Бурятском округе с 20 по 22 февраля прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди мужчин памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино. Турнир проходил в дисциплине «вольная борьба» по правилам, утверждённым федерацией «Объединённый мир борьбы», по десяти весовым категориям: от 57 до 125 килограммов.

В соревнованиях принимала участие сборная Бурятии. Победителями и призёрами стали:

Весовая категория 57 кг
1 место – Ананда Дашиев
2 место – Эрдэм Борогшонов
3 место – Баир Баяндуев
3 место – Мягмар Далаев

Весовая категория 61 кг
1 место – Жаргал Дамдинов
3 место – Балдан Дондоков

Весовая категория 65 кг
2 место – Баясхалан Очиров
3 место – Солбон Тумэнбаяров

Весовая категория 70 кг
1 место – Булат Батоев
3 место – Лев Гергенов
3 место – Саян Жигзымаев

Весовая категория 74 кг
2 место – Никита Жаргалов
3 место – Сандан Гармаев
3 место – Арсалан Рыгзынов

Весовая категория 79 кг
1 место – Тумэн Бодиев

Весовая категория 86 кг
1 место – Барас Базаров
2 место – Максим Судаков

Весовая категория 92 кг
1 место – Алексей Пинтаев
2 место – Эрдэм Жамбалов
3 место – Егор Рекунов

Весовая категория 97 кг
1 место – Цэдаши Дугаров
3 место – Алдар Дондоков

Весовая категория 125 кг
1 место – Балдан Цыжипов
2 место – Эрдэм Цыренжапов

Также медали получили представители Забайкальского края и Якутии.
Бурятия вольная борьба всероссийские соревнования спорт
 
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