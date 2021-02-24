Команда республики выиграла 24 медали на турнире в Забайкалье
В Агинском Бурятском округе с 20 по 22 февраля прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди мужчин памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино. Турнир проходил в дисциплине «вольная борьба» по правилам, утверждённым федерацией «Объединённый мир борьбы», по десяти весовым категориям: от 57 до 125 килограммов.
В соревнованиях принимала участие сборная Бурятии. Победителями и призёрами стали:
Весовая категория 57 кг
1 место – Ананда Дашиев
2 место – Эрдэм Борогшонов
3 место – Баир Баяндуев
3 место – Мягмар Далаев
Весовая категория 61 кг
1 место – Жаргал Дамдинов
3 место – Балдан Дондоков
Весовая категория 65 кг
2 место – Баясхалан Очиров
3 место – Солбон Тумэнбаяров
Весовая категория 70 кг
1 место – Булат Батоев
3 место – Лев Гергенов
3 место – Саян Жигзымаев
Весовая категория 74 кг
2 место – Никита Жаргалов
3 место – Сандан Гармаев
3 место – Арсалан Рыгзынов
Весовая категория 79 кг
1 место – Тумэн Бодиев
Весовая категория 86 кг
1 место – Барас Базаров
2 место – Максим Судаков
Весовая категория 92 кг
1 место – Алексей Пинтаев
2 место – Эрдэм Жамбалов
3 место – Егор Рекунов
Весовая категория 97 кг
1 место – Цэдаши Дугаров
3 место – Алдар Дондоков
Весовая категория 125 кг
1 место – Балдан Цыжипов
2 место – Эрдэм Цыренжапов
Также медали получили представители Забайкальского края и Якутии.
Борцы Бурятии победили на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
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