Борцы Бурятии победили на всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Команда республики выиграла 24 медали на турнире в Забайкалье



В Агинском Бурятском округе с 20 по 22 февраля прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди мужчин памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино. Турнир проходил в дисциплине «вольная борьба» по правилам, утверждённым федерацией «Объединённый мир борьбы», по десяти весовым категориям: от 57 до 125 килограммов.



В соревнованиях принимала участие сборная Бурятии. Победителями и призёрами стали:



Весовая категория 57 кг

1 место – Ананда Дашиев

2 место – Эрдэм Борогшонов

3 место – Баир Баяндуев

3 место – Мягмар Далаев



Весовая категория 61 кг

1 место – Жаргал Дамдинов

3 место – Балдан Дондоков



Весовая категория 65 кг

2 место – Баясхалан Очиров

3 место – Солбон Тумэнбаяров



Весовая категория 70 кг

1 место – Булат Батоев

3 место – Лев Гергенов

3 место – Саян Жигзымаев



Весовая категория 74 кг

2 место – Никита Жаргалов

3 место – Сандан Гармаев

3 место – Арсалан Рыгзынов



Весовая категория 79 кг

1 место – Тумэн Бодиев



Весовая категория 86 кг

1 место – Барас Базаров

2 место – Максим Судаков



Весовая категория 92 кг

1 место – Алексей Пинтаев

2 место – Эрдэм Жамбалов

3 место – Егор Рекунов



Весовая категория 97 кг

1 место – Цэдаши Дугаров

3 место – Алдар Дондоков



Весовая категория 125 кг

1 место – Балдан Цыжипов

2 место – Эрдэм Цыренжапов



Также медали получили представители Забайкальского края и Якутии.

