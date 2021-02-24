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В Бурятии сельчане установят памятник герою-земляку

В Бурятии сельчане установят памятник герою-земляку
Общество,  Фото:пресс-служба администрации СП «Элэсун»
В селе Элэсун начали собирать средства на памятник Радне Малакшанову

В селе Элэсун Курумканского района Бурятии собираются построить памятник Радне Модосоевичу Малакшанову, совершившему подвиг в годы Великой Отечественной войны. В этом году уроженцу села Элэсун, кавалеру ордена Красного Знамени, дважды кавалеру Красной звезды, Отечественной войны I и II степени, Ордена Славы III степени, младшему сержанту и сапёру-штурмовику 59-го отдельного сапёрного батальона 12-й штурмовой инженерно-сапёрной Мелитопольской Краснознамённой ордена Суворова и Кутузова бригады РГК исполнилось бы 110 лет.

Односельчане Радны Малакшанова решили воздать дань памяти за мужество и храбрость, проявленные им в боях, и увековечить имя легендарного земляка. Организационный комитет, состоящий из активных членов села, при поддержке властей решил установить памятник в центре села на территории мемориального комплекса, посвящённого воинам-землякам, участникам ВОВ.

Также было принято решение о проведении марафона по сбору денежных средств. 20 февраля в Элэсунском доме культуры был дан торжественный старт марафону по сбору средств на изготовление и установку памятника. В ходе первого дня было собрано чуть более 100000 рублей. Данные средства будут направлены на изготовление памятника.

Акция по сбору средств продолжится. С 1 апреля запланированы мероприятия по установке памятника. Необходимо обеспечить его доставку и приобрести строительные материалы. Отчёт будет предоставляться в социальных сетях Элэсуна, сообщает пресс-служба администрации Курумканского района со ссылкой на администрацию СП «Элэсун».
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