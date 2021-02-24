Мальчиков родилось больше, чем девочек
За неделю с 15 по 21 февраля в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ было 125 родов. В том числе на свет появилось две двойни.
Всего же родилось 65 мальчиков и 62 девочки, сообщили представители перинатального центра.
Неделей ранее, с 8 по 14 февраля, состоялось 85 родов. Из них одна двойня, по 43 мальчика и девочки.
В роддоме Улан-Удэ за неделю родилось 127 детей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мальчиков родилось больше, чем девочек
Музыкальный флешмоб понравился посетителям
Сотрудникам пришлось петлять, чтобы попасть на сушу
На юге прогнозируют плюсовую температуру
В школах проводятся тренировки по эвакуации
Мастер-класс прошёл в колонии строгого режима
Одна инфицированная девушка оказалась беременной
Наталья Семёнова оставила гнетущий пост о взгляде на Бурятию изнутри
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с международного турнира по мини-футболу «Кубок Улан-Удэ»
У пациентки была редкая сосудистая патология головного мозга, из-за которой она практически не выходила из дома
Также нашли 9 кг крупы без документов
Шаманы организации «Тэнгэри» рассказали, каким будет 2021 год
Знаменитая шахматистка смогла заинтересовать этой игрой осуждённых женщин
Коронавирус унёс жизни ещё нескольких жителей Бурятии
Помочь уникальному спортсмену Михаилу Асташову просит в том числе блогерша Лена Миро