В роддоме Улан-Удэ за неделю родилось 127 детей

Мальчиков родилось больше, чем девочек



За неделю с 15 по 21 февраля в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ было 125 родов. В том числе на свет появилось две двойни.



Всего же родилось 65 мальчиков и 62 девочки, сообщили представители перинатального центра.



Неделей ранее, с 8 по 14 февраля, состоялось 85 родов. Из них одна двойня, по 43 мальчика и девочки.

