В улан-удэнском торговом центре неожиданно спели «Катюшу»

В улан-удэнском торговом центре «Galaxy» покупателей поразили музыкальным флешмобом.
Один из посетителей, спускаясь по эскалатору, внезапно громко запел знаменитую «Катюшу». К нему присоединились и другие люди, которые до этого бродили в толпе. Певцами оказались студенты колледжа искусств имени Чайковского. Видео опубликовано на канале Молодёжного центра Бурятии.
Покупатели торгового центра оценили выступление участников флешмоба аплодисментами, многие снимали их на видео.
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