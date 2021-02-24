Сотрудникам пришлось петлять, чтобы попасть на сушу
Мыс Рытый на Байкале в Иркутской области сотрудников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» встретил ледовыми торосами, пургой и 30-сантиметровым слоем снега на льду. Чтобы попасть на сушу, сотрудникам пришлось петлять вдоль берега, искать дорогу между препятствиями, на это ушло много времени.
- Как в такие моменты не вспомнить про неоднозначную славу этого сакрального для коренных жителей Прибайкалья места? Легенд и запретов здесь – не счесть! Но люди из отдела науки не из впечатлительных, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Сотрудники приезжают сюда не впервые, проводят зимние маршрутные учёты животных. Патрулировать территорию тоже нужно, ведь Рытый – часть Байкало-Ленского государственного заповедника.
- Впереди у приехавших, а также их незаменимых помощников — инспекторов расположенного здесь лесничества «Берег Бурых медведей» — несколько дней напряжённой работы, многокилометровых походов, таёжного быта. И, возможно, неблагоприятной погоды. Но задание, несмотря ни на что, надо выполнить: учёты очень важны в деле сохранения дикой, порой негостеприимной, но очень красивой прибайкальской природы, - заключили в «Заповедном Прибайкалье».
Байкальский мыс не пускал к себе сотрудников заповедника
Общество, Фото:
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