 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

В Бурятии запущен двигатель легендарной «Катюши»

В Бурятии запущен двигатель легендарной «Катюши»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Военнослужащие ВВО заканчивают ремонт техники времён Великой Отечественной войны

Первый пуск двигателя состоялся в ходе восстановления легендарной «Катюши» на военной технической базе ВВО в Улан-Удэ

В техническом подразделении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, состоялся первый пуск двигателя бесствольной системы полевой реактивной артиллерии – БМ-13, легендарной «Катюши».

Задачей военнослужащих стало полностью восстановить машину, которая долгое время стояла на постаменте как памятник. Для ремонтного батальона это был первый опыт работ по восстановлению техники времён Великой Отечественной войны.

- Завершились работы по восстановлению шасси, тормозной системы, и рулевого управления. Двигатель установлен на штатное место, осуществлён первый пуск. Следующим этапом будет проверка его работоспособности в различных условиях, нагрузках, - пресс-служба Восточного военного округа. - Также завершаются работы по ремонту коробки передач, покраске деталей кузова, кабины машины. Обслужены колёса, пусковая система и трансмиссия.

Основная проблема, с которой столкнулись мастера в ходе работ, это нехватка запасных частей. Многие детали были найдены и доставлены с других городов России. Родной двигатель не подлежал восстановлению и был заменён на точную копию. После долгих поисков, двигатель был доставлен из другого города в мастерскую и подвергся капитальному ремонту. Все работы проходят с учётом имеющихся схем сборки, чертежей и другой технической документацией.

Напомним, что до этого машина являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времён Великой Отечественной войны на территории штаба общевойскового объединения ВВО в военном городке Сосновый Бор. По инициативе командования части реактивная установка была снята с постамента и доставлена на территорию парка технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.

После полного восстановления планируется, что БМ-13 «Катюша» будет принимать участие в парадах Победы 9 мая на главной площади города Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну наряду с легендарным танком Т-34, который также был восстановлен силами военных мастеров к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Бурятия ВВО военнослужащие транспорт военная техника Великая Отечественная парад
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Борцы Бурятии победили на всероссийских соревнованиях
Борцы Бурятии победили на всероссийских соревнованиях
Общество, 24.02.2021
Команда республики выиграла 24 медали на турнире в Забайкалье
В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 38 тысяч
В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 38 тысяч
Общество, 24.02.2021
С начала пандемии выздоровело более 36 тысяч человек
Бурятские теннисисты успешно выступили на первенстве ДФО
Бурятские теннисисты успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, 24.02.2021
Спортсмены республики выиграли «золото» в парном разряде и в командном зачёте у девушек
Иркутянин взял «бронзу» всероссийского фестиваля прыжков с шестом
Иркутянин взял «бронзу» всероссийского фестиваля прыжков с шестом
Общество, 24.02.2021
Результат спортсмена составил 5 метров 55 сантиметров
Кикбоксёры Бурятии выиграли 22 медали на чемпионате и первенстве ДФО
Кикбоксёры Бурятии выиграли 22 медали на чемпионате и первенстве ДФО
Общество, 24.02.2021
Сборная республики заняла третье общекомандное место в дисциплине «лайт-контакт»
Улан-удэнцев разыграли с повесткой в армию
Улан-удэнцев разыграли с повесткой в армию
Общество, 24.02.2021
Молодые люди ожидали совсем не такого поздравления в День защитника Отечества
Иволгинский дацан в Бурятии посетил посол Люксембурга
Иволгинский дацан в Бурятии посетил посол Люксембурга
Общество, 24.02.2021
Посол Люксембурга побывал в Бурятии во время большого путешествия
В Бурятии в фотоловушку попалось стадо кабанов
В Бурятии в фотоловушку попалось стадо кабанов
Общество, 24.02.2021
Семейство кабанов бежало с большой скоростью
Ушуисты Бурятии завоевали 44 медали чемпионата и первенства России
Ушуисты Бурятии завоевали 44 медали чемпионата и первенства России
Общество, 24.02.2021
Команда республики выступала в составе сборной ДФО
В школе в Бурятии произошла вспышка коронавируса
В школе в Бурятии произошла вспышка коронавируса
Общество, 24.02.2021
Число заражённых превышает 60 человек
В Улан-Удэ прощаются с новогодней ёлкой
В Улан-Удэ прощаются с новогодней ёлкой
Общество, 24.02.2021
На площади Советов демонтируют ледовый городок
В роддоме Улан-Удэ за неделю родилось 127 детей
В роддоме Улан-Удэ за неделю родилось 127 детей
Общество, 24.02.2021
Мальчиков родилось больше, чем девочек
В улан-удэнском торговом центре неожиданно спели «Катюшу»
В улан-удэнском торговом центре неожиданно спели «Катюшу»
Общество, 24.02.2021
Музыкальный флешмоб понравился посетителям
Байкальский мыс не пускал к себе сотрудников заповедника
Байкальский мыс не пускал к себе сотрудников заповедника
Общество, 24.02.2021
Сотрудникам пришлось петлять, чтобы попасть на сушу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^