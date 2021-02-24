В Бурятии запущен двигатель легендарной «Катюши»

Военнослужащие ВВО заканчивают ремонт техники времён Великой Отечественной войны
Первый пуск двигателя состоялся в ходе восстановления легендарной «Катюши» на военной технической базе ВВО в Улан-Удэ
В техническом подразделении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, состоялся первый пуск двигателя бесствольной системы полевой реактивной артиллерии – БМ-13, легендарной «Катюши».
Задачей военнослужащих стало полностью восстановить машину, которая долгое время стояла на постаменте как памятник. Для ремонтного батальона это был первый опыт работ по восстановлению техники времён Великой Отечественной войны.
- Завершились работы по восстановлению шасси, тормозной системы, и рулевого управления. Двигатель установлен на штатное место, осуществлён первый пуск. Следующим этапом будет проверка его работоспособности в различных условиях, нагрузках, - пресс-служба Восточного военного округа. - Также завершаются работы по ремонту коробки передач, покраске деталей кузова, кабины машины. Обслужены колёса, пусковая система и трансмиссия.
Основная проблема, с которой столкнулись мастера в ходе работ, это нехватка запасных частей. Многие детали были найдены и доставлены с других городов России. Родной двигатель не подлежал восстановлению и был заменён на точную копию. После долгих поисков, двигатель был доставлен из другого города в мастерскую и подвергся капитальному ремонту. Все работы проходят с учётом имеющихся схем сборки, чертежей и другой технической документацией.
Напомним, что до этого машина являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времён Великой Отечественной войны на территории штаба общевойскового объединения ВВО в военном городке Сосновый Бор. По инициативе командования части реактивная установка была снята с постамента и доставлена на территорию парка технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.
После полного восстановления планируется, что БМ-13 «Катюша» будет принимать участие в парадах Победы 9 мая на главной площади города Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну наряду с легендарным танком Т-34, который также был восстановлен силами военных мастеров к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В Бурятии запущен двигатель легендарной «Катюши»
Общество, Фото:
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