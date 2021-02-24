На юге прогнозируют плюсовую температуру
По данным Бурятского гидрометцентра, в республике ожидается потепление, местами уже плюсовая температура.
Завтра, 25 февраля преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -23,-28, местами по северу -33,-38, по юго-западу и югу -17,-22, днём -8,-13, местами по северу -14,-19, по югу и юго-западу до +2.
26 февраля ночью местами, днём на большей части Бурятии небольшой снег, местами умеренные снегопады. Ветер ночью восточный 3-8, в отдельных районах до 14, днём с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -14,-20, местами -25,-30, днём -5,-10, местами -13,-18.
27 февраля по республике ночью на большей части территории снег, днём переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -18,-23, местами -11,-16, по юго-западу и северу до -24,-29, днём -10,-15, местами -16,-21.
В Бурятии ожидается потепление
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