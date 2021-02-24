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В Бурятии набирают волонтёров по голосованию за благоустройство

В Бурятии набирают волонтёров по голосованию за благоустройство
Общество,  Фото:pixabay.com
Регистрация завершится 22 марта

Сегодня, 24 февраля, началась регистрация в волонтёрские штабы по поддержке голосования за объекты благоустройства на общероссийской платформе. На специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в своём городе.

Задача волонтёров – информирование горожан о проекте по благоустройству общественных территорий. Также через добровольцев можно будет зарегистрироваться на платформе и отдать свой голос за объект, который больше всего нуждается в обновлении.

- Голосование будет проходить в течении пяти недель - с 26 апреля по 30 мая. В нём сможет принять участие каждый житель республики старше 14 лет. На платформе пользователь может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или за дизайн-проект уже отработанного пространства. Парки, небрежные, скверы, дворовые площадки, которые наберут наибольшее количество голосов попадут в список объектов для благоустройства на 2022 год. В онлайн-обсуждении будут принимать участие 166 объектов на территории 21 района и 2 городских округов Бурятии, - сообщает пресс-служба минстроя республики.

По словам гендиректора АНО «Диалог Регионы» и технического оператора проекта Алексея Гореславского, у волонтёров в проекте действительно большая роль. Они будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все волонтёры будут обеспечены планшетами для голосования: делается мобильное приложение, чтобы с их помощью можно было оставить своё мнение. Также у каждого объекта будет свой институт общественных кураторов – это те люди, которые будут объяснять, разъяснять и показывать, что конкретно будет делаться в каждом муниципалитете.

Чтобы стать частью команды волонтёров, нужно оставить заявку на сайте www.dobro.ru. Регистрация в штаб волонтёров завершится 22 марта.
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