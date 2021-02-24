Турнир проводился 21 февраля в Иркутске
21 февраля в Иркутске прошёл седьмой турнир по настольному теннису «Чемпион Чемпионов». На соревнованиях хорошо выступила команда Бурятии: трое игроков вошли в первую «восьмёрку», сообщает группа «Настольный теннис Иркутской области».
Тренер республиканской спортивной школы олимпийского резерва Батор Дамдинов стал победителем турнира. В финале Батор одержал победу над мастером спорта Александром Жуковским из Одессы. Третье место досталось первому обладателю кубка Александру Некрасову.
По информации группы «Настольный теннис Бурятии», по традиции победителю вручили переходящий кубок. Имена победителей каждого года высекаются на специальной табличке кубка.
Бурятский теннисист завоевал кубок «Чемпион Чемпионов»
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