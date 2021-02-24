В Бурятии к школьникам приходят сотрудники МЧС

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В школах проводятся тренировки по эвакуации



Сотрудники МЧС продолжают вести уроки безопасности в школах Бурятии.



На этот раз в роли учителей выступили инспекторы отделения надзорной деятельности и профилактической работы Иволгинского и Тарбагатайского района и инструктор противопожарной профилактики Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы. Они посетили Куйтунскую среднюю общеобразовательную школу и детский сад в поселке Николаевский, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Специалисты в доступной форме рассказали детям правила поведения в случае пожара, чем опасны игры с огнём и их последствиях, а также напомнили телефон пожарно-спасательной службы «101».



- Уроки безопасности позволяют выработать у ребят с малых лет прочные знания в области пожарной безопасности, которые обязательно им пригодятся в жизни и будут полезными при возникновении нештатной ситуации, - считает старший дознаватель по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Михаил Кушнарев.



Кроме того, в учебном заведении прошла тренировка по эвакуации в случае возникновения пожара. Сразу после сигнала о возгорании учащиеся и персонал организованно и без паники покинули здание учреждения.



Основная цель таких тренировок - обучить детей, педагогов и персонал вовремя реагировать на сигнал и правильно действовать в случае тревоги.

