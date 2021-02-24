 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

В улан-удэнской колонии учили играть в шагай наадан

В улан-удэнской колонии учили играть в шагай наадан
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Мастер-класс прошёл в колонии строгого режима

В исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по бурятской народной игре шагай наадан.

Осуждённым рассказали о правилах игры, её разновидностях и на практике научили играть в эту настольную игру, сообщили в УФСИН по Бурятии.

Игры с использованием бараньих косточек наиболее популярны среди национальных игр. Варианты игр в шагай разнообразны, и насчитывают около 30 видов.
колония осужденные шагай наадан
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии к школьникам приходят сотрудники МЧС
В Бурятии к школьникам приходят сотрудники МЧС
Общество, 24.02.2021
В школах проводятся тренировки по эвакуации
В улан-удэнской колонии учили играть в шагай наадан
В улан-удэнской колонии учили играть в шагай наадан
Общество, 24.02.2021
Мастер-класс прошёл в колонии строгого режима
В Забайкалье среди ВИЧ-инфицированных становится больше подростков
В Забайкалье среди ВИЧ-инфицированных становится больше подростков
Общество, 24.02.2021
Одна инфицированная девушка оказалась беременной
Лидер бурятского «Яблока» рассказала, что плохого в Бурятии
Лидер бурятского «Яблока» рассказала, что плохого в Бурятии
Общество, 24.02.2021
Наталья Семёнова оставила гнетущий пост о взгляде на Бурятию изнутри
Лучшим бомбардиром турнира в Улан-Удэ стал бразилец
Лучшим бомбардиром турнира в Улан-Удэ стал бразилец
Общество, 24.02.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с международного турнира по мини-футболу «Кубок Улан-Удэ»
Новосибирские хирурги спасли жительницу Забайкалья с редкой патологией
Новосибирские хирурги спасли жительницу Забайкалья с редкой патологией
Общество, 24.02.2021
У пациентки была редкая сосудистая патология головного мозга, из-за которой она практически не выходила из дома
В детсаду в Бурятии обнаружили просроченное пшено
В детсаду в Бурятии обнаружили просроченное пшено
Общество, 24.02.2021
Также нашли 9 кг крупы без документов  
Бурятские шаманы предрекают войну в соседнем государстве
Бурятские шаманы предрекают войну в соседнем государстве
Общество, 24.02.2021
Шаманы организации «Тэнгэри» рассказали, каким будет 2021 год
Инна Ивахинова сыграла в шахматы в колонии
Инна Ивахинова сыграла в шахматы в колонии
Общество, 24.02.2021
Знаменитая шахматистка смогла заинтересовать этой игрой осуждённых женщин
В Бурятии число новых заражённых коронавирусом упало до 100
В Бурятии число новых заражённых коронавирусом упало до 100
Общество, 24.02.2021
Коронавирус унёс жизни ещё нескольких жителей Бурятии
Бурятскому параспортсмену требуются 4 млн на новые протезы
Бурятскому параспортсмену требуются 4 млн на новые протезы
Общество, 24.02.2021
Помочь уникальному спортсмену Михаилу Асташову просит в том числе блогерша Лена Миро
Бурятский режиссёр рассказал, как катал полицейских
Бурятский режиссёр рассказал, как катал полицейских
Общество, 24.02.2021
Артём Бурлов не выпускал полицейских из своей машины
В Улан-Удэ завершился международный турнир по мини-футболу
В Улан-Удэ завершился международный турнир по мини-футболу
Общество, 24.02.2021
Команда из Улан-Удэ разгромно проиграла в финале  
В Иркутской области полицейские помогли дальнобойщику из Монголии
Общество, 24.02.2021
Инспекторы сумели выстроить общение на бурятском языке
Сказка из Бурятии номинирована на премию «На благо мира»
Сказка из Бурятии номинирована на премию «На благо мира»
Общество, 24.02.2021
Видеоролик называется «12 животных нефритового императора»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^