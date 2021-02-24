В улан-удэнской колонии учили играть в шагай наадан

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Мастер-класс прошёл в колонии строгого режима



В исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по бурятской народной игре шагай наадан.



Осуждённым рассказали о правилах игры, её разновидностях и на практике научили играть в эту настольную игру, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Игры с использованием бараньих косточек наиболее популярны среди национальных игр. Варианты игр в шагай разнообразны, и насчитывают около 30 видов.

