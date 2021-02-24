Одна инфицированная девушка оказалась беременной
Среди новых случаев ВИЧ-инфекции в Забайкальском крае становится больше подростков, сообщает пресс-служба краевого минздрава.
- В 2020 году ВИЧ-инфекция была обнаружена у пяти подростков в возрасте 14-17 лет, ещё один 17-летний забайкалец ВИЧ+ выявлен в январе текущего года. Все они жители районов края. В основном, это подростки, растущие в неблагополучных семьях, одна девушка оказалась беременной. Вообще, с точки зрения противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции, возросшая выявляемость – это плюс. Это означает, что врачи первичного звена настороженны в отношении ВИЧ-инфекции, вовремя распознают ее первичные проявления и направляют пациентов на обследование. А своевременное выявление заболевания позволяет незамедлительно начать специфическую терапию, тем самым сохранив качество и продолжительность жизни, - пояснила заведующая эпидемиологическим отделом Центра СПИД Виктория Максимова.
Одна из самых уязвимых групп населения, живущего с ВИЧ, – именно подростки.
- Одна из наших важнейших задач – убедить их получать лечение последовательно и без перерывов. Дети с ВИЧ-инфекцией в России охвачены диспансерным учетом на 99%. Но если до 10 лет вирусная нагрузка не определяется у 91% несовершеннолетних пациентов, то среди 14-17-летних эта цифра уже существенно меньше – 76%. Это говорит о том, что нарушается дисциплина при приеме лекарств. Более половины подростков в России находятся на продвинутых стадиях заболевания, у каждого пятого – иммунодефицит. Потому этой возрастной категории мы уделяем максимум внимания. И в целом в Забайкалье дела обстоят в этом отношении сравнительно неплохо, под диспансерным наблюдением находятся все выявленные подростки, все получают специфическую терапию и находятся в стадии ремиссии, - отметила заведующая клинико-диагностическим отделом Центра СПИД Татьяна Логинова.
В Забайкалье среди ВИЧ-инфицированных становится больше подростков
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