В Улан-Удэ пробегут спринт на лыжах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Гонки состоятся на Верхней Берёзовке



28 февраля в Бурятии пройдут республиканские соревнования по лыжным гонкам «Спринтерские гонки, посвящённые памяти заслуженного работника физической культуры Республики Бурятия Маркова Павла Тихоновича». Местом проведения турнира станет лыжная база ВСГУТУ (корпус №19) в Улан-Удэ.



Соревнования проводятся в индивидуальном спринте на 1400 метров классическим стилем. В турнире участвуют возрастные группы: женщины и мужчины 2002 года рождения и старше, девушки и юноши 2003-2004 гг.р., девушки и юноши 2005 г.р. и младше.



Призёров гонки наградят медалями, дипломами и денежными призами. Подтверждения об участии в соревнованиях подаются в срок до 27 февраля, сообщает федерация лыжных гонок Бурятии.



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