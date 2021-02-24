Лидер бурятского «Яблока» рассказала, что плохого в Бурятии

В заключение Наталья Семёнова добавила, что многие пользователи в ответ на её пост скажут «не нравится – вали». «Спорить с такими мнениями не входит в мои планы. Впрочем, как и что-то кому-то доказывать», - заключила она.







Мнения в комментариях разделились от «всё верно написано» до «всё не так плохо».

Лидер Бурятского регионального отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова, она же Сабрина Амо, солистка панк-рок-группы «Аборт мозга», выложила на своей странице большой разгромный пост о взгляде изнутри на Бурятию. Наталья подчеркнула, что это её личное мнение. Она выделила ряд ключевых проблем – от экономических до экологии.- Позвольте рассказать вам о Бурятии! Бурятия - это не только живописное озеро Байкал, в окрестностях которого расположилось большое количество зловонных свалок, а берега, местами так загажены мусором, что к воде, которая давно уже не является «кристально чистой», подойти затруднительно. Бурятия – это ещё и «чистый» воздух, в Улан-Удэ зимой дышать без противогаза как минимум опасно, причиной тому загрязнённый выхлопными газами и угольным дымом воздух, - отметила Наталья Семёнова.Улан-Удэ «похож на огромную деревню», считает лидер Бурятского отделения «Яблока». Ведь, по её оценке, «в плане архитектуры, здесь нет ничего интересного».- Все улицы, включая центральные, захламлены безобразными вывесками и баннерами, никаким образом между собой не согласующимися. Прогуляться в Улан-Удэ, практически негде, можно только потоптаться разве что на небольшом отрезке местного «Арбата» и каких-то местах массового скопления народа с детьми, типа площадки напротив театра оперы и балета и драмтеатра, но там яблоку негде упасть. Зелёных северов, парков с раскидистыми деревьями нет, не потому, что деревья не растут, а потому, что их заменяют непонятные металлические конструкции и коммерческие площади, - выделила Семёнова.По её мнению, город – это «серые многоэтажки, площади, пыльные проспекты, грязные улицы, вокзал, провинциальный аэропорт, муниципальный транспорт». Правда, в плюс она поставила наличие трамваев. Вокруг же города, рассказывает Наталья Семёнова, разрастается частный сектор. «Метастазами вплетается в этот серый кусок цивилизации, жуткими трущобами», - образно описала лидер бурятского «Яблока». В частном секторе мало нормальных дорог, множество домов топится на угле, а убийства «по пьяни» - нормальное явление, описывает свой взгляд на эти микрорайоны Наталья.- Мало кто из жителей этих домов может позволить отапливаться дровами, не говоря уже про электричество, отсюда и удушающий угольный саван над городом. Как живут эти люди и чем сами дышат? Вероятно, им плевать даже на себя, они берут продукты в долг в близлежащих магазинах, по ночам, в этих же магазинах из-под полы они покупают алкоголь и жизнь уже не кажется такой серой, - продолжает она свой гнетущий рассказ.Заявляет Наталья Семёнова и то, что «в Бурятии принято активно плодиться - ибо материнский капитал».- В Бурятии, традиционно исповедают буддизм, но, как и любая религия или философское мировоззрение, это никакого значения не имеет, как впрочем мирно наличествующие шаманизм, и православие, и мало сказывается на образе жизни или даже мысли народных масс. Ожесточенность, озлобленность людей по отношению друг к другу и недовольство жизнью хорошо заметны в бурятском сегменте социальных сетей, - описывает она.Особое внимание она уделила кампании по физическому уничтожению собак. «Бурятия утонула в крови, собак здесь истребляют с остервенением, под предлогом того, что они покусали людей, хотя установлено, что большинство были покусаны домашними собаками из того самого частного сектора», - с горечью описывает Семёнова.Привела она в пример ещё один показательный случай:- Скоро весна в Бурятии, снова начнётся обрубка деревьев. К слову сказать, недавно группа детишек ездила в соседний Иркутск на соревнования. Выйдя из здания вокзала, дети закричали: «Тренер, смотрите какие высокие деревья, вы такие когда-нибудь видели?» Это, пожалуй, хороший эпитет к тому, что творится в этой сфере в Улан-Удэ.В посте Натальи Семёновой упоминается также незаконная вырубка леса, когда люди «готовы за бабло продать всё» или «повальное пьянство».Среди положительных моментов она назвала «хорошие дороги до Байкала» или интересные фестивали, проводившиеся до коронавируса. Но, в целом, по оценке Семёновой, в культурной жизни «из года в год одно и то же».- Всё, что я описала, не плохо и не хорошо, Бурятия - не Чечня и не Крым, деньги вкладывать сюда никто не будет, а тянуть, все, что можно, будет всегда, - выразила она мнение.