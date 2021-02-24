На полигоне «Бурдуны» прошли тактические учения
Танкисты мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, на полигоне «Бурдуны» выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения танков Т-72Б3. Стрельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику противника, на дальности от 800 до 1700 м. Также, танкисты отработали практику фланговой стрельбы и поражение целей из закрытых огневых позиций на дальности до 6 км.
- Боевая стрельба из танковых орудий в общевойсковом соединении проводилась в рамках ротных тактических учений (РТУ), - сообщает пресс-служба Восточного военного округа. - В мотострелковом соединении военнослужащие получили практику работы передовых авиационных наводчиков, а также отработали взаимодействие с приданными подразделениями по противодействию беспилотным летательным аппаратам.
В тактическом учении приняли участие около 300 военнослужащих и около 50 единиц боевой и специальной техники соединения.
Напомним, что недавно в республике состоялся уникальный заезд чемпионов мира по танковому биатлону на легендарном танке Т-34.
В Бурятии танкисты вели стрельбу большой дальности
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