Новосибирские хирурги спасли жительницу Забайкалья с редкой патологией

У пациентки была редкая сосудистая патология головного мозга, из-за которой она практически не выходила из дома



В Новосибирске специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина спасли 38-летнюю пациентку из Забайкальского края с двумя опасными врождёнными сосудистыми аномалиями головного мозга. Подобное сочетание патологий встречается примерно у двух человек на миллион, рассказали в пресс-службе центра имени Мешалкина.



Пациентка из Петропавловска-Забайкальского обратилась за помощью к специалистам из Новосибирска через систему заочной консультации, направив медицинские документы. Ответ был подготовлен незамедлительно: «по всем медицинским показаниям пациентке необходима госпитализация». Данные магнитно-резонансной томографии указывали на наличие двух врождённых патологий головного мозга – артериовенозной мальформации (аномального переплетения патологически измененных кровеносных сосудов) и каверномы (новообразования в виде клубка сосудов, заполненных кровью), грозящих риском разрыва с формированием внутричерепного кровоизлияния. Помимо этого, кавернома создала предпосылки для образования эпилептически активного очага в головном мозге. В течение последних лет у женщины наблюдались множественные эпилептические приступы.



- Всё началось с периодических головных болей, которым я не придавала значения. Постепенно их интенсивность нарастала, но я не спешила обращаться к врачам, пока члены семьи не стали замечать странности в моем поведении: я начала путаться во времени, забывала, куда и зачем иду. Во время приступов, которые повторялись до четырёх раз за день, появлялось ощущение дезориентации. Муж боялся оставлять меня с детьми, я практически не выходила из дома, только в чьём-либо сопровождении, – вспоминает женщина.



Врачи провели операцию и удалило сосудистое образование без повреждения окружающих тканей.



После у пациентки прекратились эпилептические приступы, в настоящий момент она готовится к выписке. В дальнейшем женщине предстоит курс лучевой терапии, который она также пройдет в Центре Мешалкина, что станет заключительным этапом лечения. После этого пациентка сможет вернуться к полноценной активной жизни без ограничений.





