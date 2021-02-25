Иркутск примет турнир по киокусинкай «Кубок мужества»

Соревнования проводятся в целях увековечения памяти о подвигах иркутян



13 марта в городе Иркутск состоится пятый юбилейный открытый турнир по киокусинкай «Кубок мужества». Соревнования будут посвящены памяти иркутян, погибших при исполнении воинского долга, сообщает пресс-служба МКУ «Город».



Впервые для участия в турнире «Кубок мужества» приглашена команда спортсменов из Монголии. Также планируется проведение встречи ветеранов боевых действий из России и Монголии с участниками соревнований.



Почётным гостем турнира станет Герой Российской Федерации Евгений Зеленов. Соревнования начнутся в 10:00 в дворце спорта «Труд».



Возрастное ограничение 6+

