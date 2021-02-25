Соревнования проводятся в целях увековечения памяти о подвигах иркутян
13 марта в городе Иркутск состоится пятый юбилейный открытый турнир по киокусинкай «Кубок мужества». Соревнования будут посвящены памяти иркутян, погибших при исполнении воинского долга, сообщает пресс-служба МКУ «Город».
Впервые для участия в турнире «Кубок мужества» приглашена команда спортсменов из Монголии. Также планируется проведение встречи ветеранов боевых действий из России и Монголии с участниками соревнований.
Почётным гостем турнира станет Герой Российской Федерации Евгений Зеленов. Соревнования начнутся в 10:00 в дворце спорта «Труд».
Возрастное ограничение 6+
Иркутск примет турнир по киокусинкай «Кубок мужества»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Стоимость незаконной спиртосодержащей продукции составила более трёх миллионов
Женщина помогла сокрыть преступление
Соревнования состоятся в посёлке Селенгинск
Соревнования проводятся в целях увековечения памяти о подвигах иркутян
По югу республики сегодня до +2
Гонки состоятся на Верхней Берёзовке
Зрителям показали переозвученные мультфильмы, а также мультфильмы по мотивам бурятских сказок
Регистрация завершится 22 марта
На полигоне «Бурдуны» прошли тактические учения
В селе Элэсун начали собирать средства на памятник Радне Малакшанову
Лидерами конкурса стали команды хори, селенгинцев и хонгодоров
Турнир проводился 21 февраля в Иркутске
В Забайкалье соревновались инструкторы по вождению
Военнослужащие ВВО заканчивают ремонт техники времён Великой Отечественной войны
Ивана Янькова поздравили с Днём защитника Отечества