Также нашли 9 кг крупы без документов
В детском саду «Тополёк» в Селенгинском районе Бурятии нашли пшено с истёкшим сроком годности.
- В учреждении хранится 9 кг крупы без документов, удостоверяющих качество и безопасность. 9 кг пшена оказались с истекшим сроком хранения, без документов, подтверждающих посредством аккредитованной лаборатории возможность его дальнейшего использования, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18. КоАП РФ. Заведующей детским садом выдано предписание о приостановлении использования крупы без документов, удостоверяющих качество и безопасность, и с истекшим сроком хранения до получения результатов экспертизы.
В детсаду в Бурятии обнаружили просроченное пшено
Общество, Фото:
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