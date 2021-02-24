В детсаду в Бурятии обнаружили просроченное пшено

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Также нашли 9 кг крупы без документов



В детском саду «Тополёк» в Селенгинском районе Бурятии нашли пшено с истёкшим сроком годности.



- В учреждении хранится 9 кг крупы без документов, удостоверяющих качество и безопасность. 9 кг пшена оказались с истекшим сроком хранения, без документов, подтверждающих посредством аккредитованной лаборатории возможность его дальнейшего использования, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18. КоАП РФ. Заведующей детским садом выдано предписание о приостановлении использования крупы без документов, удостоверяющих качество и безопасность, и с истекшим сроком хранения до получения результатов экспертизы.

