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В Чите призёром турнира среди мастеров автошкол стала девушка

В Чите призёром турнира среди мастеров автошкол стала девушка
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки Забайкальского края
В Забайкалье соревновались инструкторы по вождению

22 февраля в Чите прошли первые соревнования профессионального мастерства по вождению легкового автомобиля «Лучший мастер производственного обучения по вождению - 2021» среди автошкол и учреждений среднего профессионального образования Забайкальского края. 19 лучших мастеров со всего региона показали свои знания в проверке правил дорожного движения и посоревновались в фигурном вождении легковым автомобилем.

По итогам соревнований лучшим мастером производственного обучения Забайкалья признан Александр Казанцев из Забайкальского государственного колледжа. Второе место у Александра Худякова из Читинского политехнического колледжа. Третьим призёром стала Екатерина Аршинская (ООО «Подготовка водителей»).

Подобный турнир проводился в регионе впервые. Как отметил на церемонии закрытия замминистра образования края Евгений Егоров, такие соревнования будут проводиться ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки Забайкалья
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