Футболисты Бурятии стали вторыми на первенстве Сибири

Капитана команды назвали лучшим защитником турнира



21 февраля в городе Саянск Иркутской области завершились всероссийские соревнования «Оргхим - Первенство России по мини-футболу» среди юношеских команд 2007-2008 годов рождения Зона «Сибирь».



Футбольный клуб «Бурятия» под руководством Андрея и Кирилла Белобородовых занял на турнире второе место. В финальном матче команда встретилась с СШОР имени В.П. Щедрухина из города Минусинск. В упорной борьбе футболисты республики уступили сопернику со счётом 1:2 (автогол). Кроме этого, лучшим защитником соревнований был признан капитан ФК «Бурятия» Саян Доржиев.



Второе место позволило команде попасть на финальные игры всероссийских соревнований «Оргхим – Первенство России по мини-футболу» среди юношеских команд 2007-2008 годов рождения, которые пройдут с 17 по 24 марта в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги Бурятии.

