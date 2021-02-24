Капитана команды назвали лучшим защитником турнира
21 февраля в городе Саянск Иркутской области завершились всероссийские соревнования «Оргхим - Первенство России по мини-футболу» среди юношеских команд 2007-2008 годов рождения Зона «Сибирь».
Футбольный клуб «Бурятия» под руководством Андрея и Кирилла Белобородовых занял на турнире второе место. В финальном матче команда встретилась с СШОР имени В.П. Щедрухина из города Минусинск. В упорной борьбе футболисты республики уступили сопернику со счётом 1:2 (автогол). Кроме этого, лучшим защитником соревнований был признан капитан ФК «Бурятия» Саян Доржиев.
Второе место позволило команде попасть на финальные игры всероссийских соревнований «Оргхим – Первенство России по мини-футболу» среди юношеских команд 2007-2008 годов рождения, которые пройдут с 17 по 24 марта в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги Бурятии.
Футболисты Бурятии стали вторыми на первенстве Сибири
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