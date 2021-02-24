Бурятскому параспортсмену требуются 4 млн на новые протезы

Параспортсмен из Бурятии Михаил Асташов может пропустить международный чемпионат из-за стёршихся протезов. Об этом сообщает паблик «Mash».
- Михаил – многократный чемпион РФ. Всё, чем он живёт, - спорт, небольшую стипендию ему выплачивает федерация. Протезы ему купило государство, но они уже разболтались и натирают в кровь. Необходимы новые, чтобы уже в мае участвовать в международных соревнованиях по триатлону. Новые протезы стоят в районе 4 млн рублей. Они не должны натирать ноги в кровь, что позволит больше внимания уделять бегу. Сейчас Михаил из-за постоянных травм не может себе такого позволить, - говорится в паблике «Mash».
Также здесь добавляется, что ближайший чемпионат России – по велотреку. Там нужны ещё велопротезы.
В поддержку бурятского спортсмена выступила известная блогерша Лена Миро.
- У Михаила Асташова нет ни рук, ни ног. Он таким родился. Больше скажу: пока Михаил рос, у него не было и родителей. Они от него отказались, и мальчик воспитывался в детском доме. Ни то, ни другое не помешало Михаилу стать выдающимся спортсменом. Посмотрев его интервью, я пришла к выводу, что он - классный парень: умный, спокойный и очень добрый. «Это редкий человек», - именно так охарактеризовал Мишу тренер. Я согласна: действительно редкий. Герой, - пишет она в своём блоге в «Живом журнале».
Далее она рассказала, по какой причине Асташов - чемпион России и победитель международных соревнований по паратриатлону - рискует пропустить международный чемпионат.
- Нет денег на протезы. Старые стёрлись, а новые стоят около 4 миллионов рублей. Миша не жалуется. Просто рассказывает и показывает, как обстоят дела, - отмечает Лена Миро.
Здесь она приводит выдержку из интервью его тренера:
«Если сфотографировать культи Михаила, то они все у него будут в шишках, образовавшихся от тренировок. Например, у Писториуса каждый протез стоит по 2 млн долларов. Наши спортивные протезы обошлись федеральному бюджету в 1 млн 600 тыс. рублей. Это специальные беговые протезы, сделанные в Москве, и весят они 4300 граммов. Для сравнения скажу, что у Писториуса вес протезов — 400 граммов, причем материалы, из которых они изготовлены, засекречены».
Оскар Писториус, о котором говорит тренер Михаила Астащова – это бегун на короткие дистанции из ЮАР с ампутацией обеих стоп, шестикратный чемпион летних Паралимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира в Тэгу в эстафете 4×400 метров, участник Паралимпийских игр в Лондоне.
- Если кто не в курсе, Писториус выступал за Южную Африку. Страна, половина населения которой живёт за чертой бедности, нашла 4 миллиона долларов ему на протезы. Наше государство не может найти своему герою 4 миллиона рублей, - заключает блогерша.
Как сообщал «Байкал-Daily», у параспортсмена из Бурятии на счету ряд побед и достижений. Совсем недавно Михаил Асташов завоевал четыре золотые медали на чемпионате России по велоспорту на треке среди лиц с ПОДА (лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
Осенью 2020-го Михаил взял пять золотых медалей чемпионатов России по велоспорту на шоссе, велоспорту на треке и паратриатлону.
Михаил Асташов родился без рук и ног и вырос без родителей. Несмотря на этого, он доказывает, что его способности поистине безграничны.
«Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, мне хочется показать людям, что всё в жизни зависит только от нас самих», - рассказывал Михаил в интервью.
Сейчас главная цель Асташова – попадание на Паралимпийские игры и удачное выступление там.