Команда республики выступала в составе сборной ДФО
В Московском дворце ушу 22 февраля завершились чемпионат и первенство России по ушу (кунг-фу – традиционное ушу). За звание чемпионов России боролись более 650 спортсменов из 34 регионов страны.
Бурятию в составе сборной Дальневосточного федерального округа представила команда школы «Золотой Дракон». Спортсмены республики завоевали 44 медали: 13 золотых, 15 серебряных и 16 бронзовых наград, сообщила тренер команды Светлана Фомицкая.
Три золотых медали чемпионата выиграла Анна Шатаева. Также обладателем двух первых мест и одного второго у взрослых стала Аэлита Чагдурова.
Среди юниоров пять наград (2 «золота», 1 серебро» и 2 «бронзы») получила Анна Леонова. Одна золотая и одна серебряная медали у Инны Пурбуевой и Яны Зубковой. У Олеси Коробенко – одно «золото» и одна «бронза». Три вторых места и одно третье занял Никита Васильев. Бронзовым и дважды серебряным призёром стал Андрей Фёдоров.4 медали (1 «серебро» и 3 «бронзы») досталось Ренату Гаученову.
Наибольшее число наград (1 «золото», 1 «серебро» и 3 «бронзы») среди юношей и девушек забрал Амгалан Жигжитов. Первое и второе место заняла София Дашинимаева. Обладателем первого и третьего места стала Елизавета Брянская. Два «серебра» выиграл Александр Шитиков. Серебряная медаль и две бронзовые награды завоевал Алдар Дампилов. Дважды третье место занимала Арина Раднаева.
Также хорошее выступления на первенстве страны показали Бубеева Дара, Ткачёва Елизавета, Жалсанова Алима, Байдыш Алина и Базаров Аюша. Спортсменов тренировали Игорь Марковец, Анастасия Ворошнина, Светлана Фомицкая и Ксения Мариева.
Ушуисты Бурятии завоевали 44 медали чемпионата и первенства России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Число заражённых превышает 60 человек
На площади Советов демонтируют ледовый городок
Мальчиков родилось больше, чем девочек
Музыкальный флешмоб понравился посетителям
Сотрудникам пришлось петлять, чтобы попасть на сушу
На юге прогнозируют плюсовую температуру
В школах проводятся тренировки по эвакуации
Мастер-класс прошёл в колонии строгого режима
Одна инфицированная девушка оказалась беременной
Наталья Семёнова оставила гнетущий пост о взгляде на Бурятию изнутри
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с международного турнира по мини-футболу «Кубок Улан-Удэ»
У пациентки была редкая сосудистая патология головного мозга, из-за которой она практически не выходила из дома
Также нашли 9 кг крупы без документов
Шаманы организации «Тэнгэри» рассказали, каким будет 2021 год
Знаменитая шахматистка смогла заинтересовать этой игрой осуждённых женщин