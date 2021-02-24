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Ушуисты Бурятии завоевали 44 медали чемпионата и первенства России

Ушуисты Бурятии завоевали 44 медали чемпионата и первенства России
Общество,  Фото:страница Светланы Фомицкой
Команда республики выступала в составе сборной ДФО

В Московском дворце ушу 22 февраля завершились чемпионат и первенство России по ушу (кунг-фу – традиционное ушу). За звание чемпионов России боролись более 650 спортсменов из 34 регионов страны.

Бурятию в составе сборной Дальневосточного федерального округа представила команда школы «Золотой Дракон». Спортсмены республики завоевали 44 медали: 13 золотых, 15 серебряных и 16 бронзовых наград, сообщила тренер команды Светлана Фомицкая.

Три золотых медали чемпионата выиграла Анна Шатаева. Также обладателем двух первых мест и одного второго у взрослых стала Аэлита Чагдурова.

Среди юниоров пять наград (2 «золота», 1 серебро» и 2 «бронзы») получила Анна Леонова. Одна золотая и одна серебряная медали у Инны Пурбуевой и Яны Зубковой. У Олеси Коробенко – одно «золото» и одна «бронза». Три вторых места и одно третье занял Никита Васильев. Бронзовым и дважды серебряным призёром стал Андрей Фёдоров.4 медали (1 «серебро» и 3 «бронзы») досталось Ренату Гаученову.

Наибольшее число наград (1 «золото», 1 «серебро» и 3 «бронзы») среди юношей и девушек забрал Амгалан Жигжитов. Первое и второе место заняла София Дашинимаева. Обладателем первого и третьего места стала Елизавета Брянская. Два «серебра» выиграл Александр Шитиков. Серебряная медаль и две бронзовые награды завоевал Алдар Дампилов. Дважды третье место занимала Арина Раднаева.

Также хорошее выступления на первенстве страны показали Бубеева Дара, Ткачёва Елизавета, Жалсанова Алима, Байдыш Алина и Базаров Аюша. Спортсменов тренировали Игорь Марковец, Анастасия Ворошнина, Светлана Фомицкая и Ксения Мариева.
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