В Иркутской области полицейские помогли дальнобойщику из Монголии

Инспекторы смогли построить диалог с иностранцем на бурятском языке, который по диалекту схож с монгольским.











К вечеру этого же дня житель Монголии смог продолжить путь домой.





В дежурную часть отдела МВД в Зиминском районе Иркутской области поступило сообщение о сломавшемся на федеральной автодороге «Сибирь» грузовике «Вольво». Туда был отправлен наряд дорожно-патрульной службы. В 15 км от ближайшего населённого пункта капитан полиции Александр Грешилов и младший лейтенант полиции Владислав Балтаев на обочине проезжей части обнаружили рефрижератор со сломанной колесной парой.Однако выяснить у водителя все подробности произошедшего сразу не удалось. Дело в том, что он приехал из Монголии и совсем не понимает русский язык.Полицейские жестами пригласили мужчину в патрульную автомашину, где предложили ему горячий чай и обед.Выяснив необходимые данные, полицейские связались с сервисным центром в Иркутске. Сотрудники центра с необходимыми запчастями прибыли к месту аварийной стоянки автомобиля и помогли устранить неисправность.