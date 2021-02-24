Сказка из Бурятии номинирована на премию «На благо мира»

Видеоролик называется «12 животных нефритового императора»
Видеоролик республиканской детско-юношеской библиотеки (Улан-Удэ) «12 животных нефритового императора» номинирован на премию «На благо мира».
- «12 животных нефритового императора» - это третья сказка из проекта «Сказки библиотеки». В ней слушатели узнают, как крыса разозлила быка, почему лошадь не любит змей и как император Юй-Ди узнал свой возраст, - рассказали представители республиканской детско-юношеской библиотеки.
Независимая народная интернет-премия «На благо мира» присуждается лицам и организациям за гуманизм в искусстве и общественной деятельности. К участию допускаются фильмы, видео-ролики, телевизионные программы, театральные спектакли, песни и книги гуманистического и просветительского направления.
Проголосовать за ролик из Бурятии можно на сайте премии «На благо мира».
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