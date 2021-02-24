Житель Бурятии бывший сиделец убил за оскорбление

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина посчитал ругательство неприемлемым и расправился с обидчиком



Житель Бурятии признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.



Преступление произошло 29 октября 2020 года. Между разнорабочими, ранее отбывавшими наказание в одной исправительной колонии, проживающими в доме на фермерской стоянке, произошла словесная ссора. Напарник оскорбил подсудимого, что не понравилось последнему, поскольку среди лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, данное ругательное слово неприемлемо.



После чего, схватив нож, нанёс ему один удар в область шеи, в результате чего его смерть наступила на месте происшествия спустя непродолжительное время.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

