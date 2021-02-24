Мужчина посчитал ругательство неприемлемым и расправился с обидчиком
Житель Бурятии признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Преступление произошло 29 октября 2020 года. Между разнорабочими, ранее отбывавшими наказание в одной исправительной колонии, проживающими в доме на фермерской стоянке, произошла словесная ссора. Напарник оскорбил подсудимого, что не понравилось последнему, поскольку среди лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, данное ругательное слово неприемлемо.
После чего, схватив нож, нанёс ему один удар в область шеи, в результате чего его смерть наступила на месте происшествия спустя непродолжительное время.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Житель Бурятии бывший сиделец убил за оскорбление
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина посчитал ругательство неприемлемым и расправился с обидчиком
Мужчина обратился в прокуратуру
Мужчина неоднократно садился за руль нетрезвым
Водитель сбил двух пешеходов насмерть
С места ДТП он скрылся
Коммунисты выступали под предупреждения полиции об административной ответственности. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Ущерб составил 300 тысяч
«Тема семьи, семейных ценностей здесь также продолжается», - отметили в комитете городского хозяйства
В обряде могли принять участие все желающие
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
«За последние два года открыл для себя мир ещё больше и прокачал свои скиллы», - отмечает Александр Голков
В февральской подборке фотографий Сергея Тарасенко – празднование Сагаалгана, новые спортивные объекты, зимние забавы в музее и многое другое
Год Коровы благоволит работящим, трудолюбивым людям
Ребята также написали письма водителям о соблюдении ПДД
За сутки скончался один больной коронавирусом