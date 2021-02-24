Мужчина обратился в прокуратуру
В прокуратуру обратился житель Улан-Удэ и заявил о нарушении трудового закона в деятельности строительной организации.
Установлено, что заявителю не выплачена заработная плата за октябрь и ноябрь 2020 года, с работником не заключён трудовой договор, запись в трудовую книжку не внесена. Кроме того, положением об оплате труда сроки выплаты заработной платы превышают 15 календарных дней со дня окончания периода начисления зарплаты.
В связи с этим прокурором района
Работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, внесено представление. Работодатель привлечён к административной ответственности за невыплату в срок заработной платы, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры задолженность перед работником предприятия погашена, нарушения трудового законодательства устранены, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ работнику стройфирмы два месяца не выплачивали зарплату
Общество, Фото:
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