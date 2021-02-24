Жителя Бурятии лишили водительских прав за пьяную езду

Мужчина неоднократно садился за руль нетрезвым



Житель Хоринского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.



В суде установлено, что в начале июля 2020 года мужчина привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянении. Спустя непродолжительное время, в конце того же месяца, мужчина вновь сел за руль автомобиля пьяным и был остановлен сотрудниками ГИБДД.



- Суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года 8 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор суда не вступил в законную силу.

