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Жителя Бурятии лишили водительских прав за пьяную езду

Жителя Бурятии лишили водительских прав за пьяную езду
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина неоднократно садился за руль нетрезвым

Житель Хоринского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

В суде установлено, что в начале июля 2020 года мужчина привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянении. Спустя непродолжительное время, в конце того же месяца, мужчина вновь сел за руль автомобиля пьяным и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

- Суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года 8 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор суда не вступил в законную силу.
прокуратура
 
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