По Бурятии днём -7,-12, местами -17,-22
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 февраля по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -20,-25, местами -30,-35, днём -7,-12, местами -17,-22, по югу и юго-западу при ясном небе до -2.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -22,-24, днём -8,-10.
В Улан-Удэ днём до -10 градусов
Общество, Фото:
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