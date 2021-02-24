В Улан-Удэ днём до -10 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По Бурятии днём -7,-12, местами -17,-22



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 февраля по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -20,-25, местами -30,-35, днём -7,-12, местами -17,-22, по югу и юго-западу при ясном небе до -2.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -22,-24, днём -8,-10.

