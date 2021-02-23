Ущерб составил 300 тысяч
Сообщение в полицию в Чите поступило от предпринимателя. В его отсутствие неизвестные украли резиновую плитку на сумму более 300 тысяч рублей. Мужчина заподозрил в краже своих работников.
Установлены двое читинцев, которые в течение нескольких дней крали плитку, чтобы затем её продать. От задержанных получены признательные показания. Часть плитки изъята.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите работники предприятия украли декоративную плитку
Общество, Фото:
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