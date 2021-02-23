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В Чите работники предприятия украли декоративную плитку

В Чите работники предприятия украли декоративную плитку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ущерб составил 300 тысяч

Сообщение в полицию в Чите поступило от предпринимателя. В его отсутствие неизвестные украли резиновую плитку на сумму более 300 тысяч рублей. Мужчина заподозрил в краже своих работников.

Установлены двое читинцев, которые в течение нескольких дней крали плитку, чтобы затем её продать. От задержанных получены признательные показания. Часть плитки изъята.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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