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В Улан-Удэ появилась очередная ночная инсталляция

В Улан-Удэ появилась очередная ночная инсталляция
Общество,  Фото:Комитет городского хозяйства
«Тема семьи, семейных ценностей здесь также продолжается», - отметили в комитете городского хозяйства

В кварталах появилась ночная инсталляция. 

- Осенью по всей стране прославилась настенная картина-граффити высотой с 9-этажный дом, расположенная по адресу Жердева, 40. Авторы недавно установили очередное уличное произведение искусства, только с другой стороны дома, - сообщили в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.

В комитете уточнили, что на стену дома проецируется картинка.

Как сообщал «Байкал-Daily», огромное граффити нарисовали на стене дома по улице Жердева, 40 этой осенью. Затем были завершены все творческие работы над картиной, после чего МБУ «Горсвет» установил на стене дома шесть светильников с ультрафиолетовыми лампами. Благодаря этому в тёмное время суток картина начинает необычно светиться,

«Тема семьи, семейных ценностей здесь также продолжается. Работы выполнил МБУ «Горсвет», - добавили в городском комитете.

Автор идеи – депутат горсовета Улан-Удэ.  
инсталляция
 
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