В Бурятии на горе водрузили Всебурятский хии морин





В Окинском районе Бурятии состоялось традиционное вывешивание Всебурятского хии морина.- 2 число по лунному календарю первого месяца Нового года – Сагаалха - по буддийскому календарю считается одним из лучших дней в году для вывешивания хии морин - коня удачи, поэтому ламы и верующие выбрали именно этот день. Ловбон лама Жуд дугана Иволгинского дацана Баян лама Цыренжапов ежегодно отправляется в Окинский район с ламами для освящения и вывешивания хии морина на самой высокой точке Бурятии, где проживают буряты, - сообщается в аккаунте Буддийской традиционной Сангхи России в Instagram.Всебурятский хии морин водрузили на горе Хаан Уула.- На благо всего бурятского народа, за здравие и благополучие - с такой миссией жители Окинского района ежегодно выполняют этот обряд. Обряд освящения на горе провели ламы Иволгинского и Окинского дацанов, - отметили в Буддийской Сангхе.В совершении ритуального обряда могли принять участие все желающие.- Верующие смогли воочию увидеть и прикоснуться ко Всебурятскому хии морину, а также помолиться для того, чтобы новый год был удачным и благополучным, - заключается в соцсети.