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В Бурятии на горе водрузили Всебурятский хии морин

В Бурятии на горе водрузили Всебурятский хии морин
Общество,  Фото:instagram.com
В обряде могли принять участие все желающие

В Окинском районе Бурятии состоялось традиционное вывешивание Всебурятского хии морина.

- 2 число по лунному календарю первого месяца Нового года – Сагаалха - по буддийскому календарю считается одним из лучших дней в году для вывешивания хии морин - коня удачи, поэтому ламы и верующие выбрали именно этот день. Ловбон лама Жуд дугана Иволгинского дацана Баян лама Цыренжапов ежегодно отправляется в Окинский район с ламами для освящения и вывешивания хии морина на самой высокой точке Бурятии, где проживают буряты, - сообщается в аккаунте Буддийской традиционной Сангхи России в Instagram.

Всебурятский хии морин водрузили на горе Хаан Уула.

- На благо всего бурятского народа, за здравие и благополучие - с такой миссией жители Окинского района ежегодно выполняют этот обряд. Обряд освящения на горе провели ламы Иволгинского и Окинского дацанов, - отметили в Буддийской Сангхе.

В совершении ритуального обряда могли принять участие все желающие.

- Верующие смогли воочию увидеть и прикоснуться ко Всебурятскому хии морину, а также помолиться для того, чтобы новый год был удачным и благополучным, - заключается в соцсети. 

обряд буддизм
 
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