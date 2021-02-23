Ребята также написали письма водителям о соблюдении ПДД
В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции совместно с детско-юношеским центром «Безопасное детство» и учениками школы № 42 подготовили поздравления для водителей. Ребята написали письма водителям о соблюдении ПДД.
Вместе с инспекторами ГИБДД и педагогами ребята вышли на улицы города. Полицейские останавливали проезжающие мимо автомобили, а ребята с удовольствием вручали водителям самостоятельно изготовленные письма, в которых по-детски трогательно просили водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дороге, дарили шарики и звёзды с благопожеланиями.
Инспекторы Госавтоинспекции и учителя поздравили мужчин с наступающим праздником – Днём защитника Отечества.
Водители поблагодарили детей за неожиданный и приятный сюрприз и пообещали соблюдать ПДД, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ школьники дарили водителям шарики и звёзды
Общество, Фото:
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