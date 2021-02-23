В Улан-Удэ школьники дарили водителям шарики и звёзды

Общество, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

Ребята также написали письма водителям о соблюдении ПДД



В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции совместно с детско-юношеским центром «Безопасное детство» и учениками школы № 42 подготовили поздравления для водителей. Ребята написали письма водителям о соблюдении ПДД.



Вместе с инспекторами ГИБДД и педагогами ребята вышли на улицы города. Полицейские останавливали проезжающие мимо автомобили, а ребята с удовольствием вручали водителям самостоятельно изготовленные письма, в которых по-детски трогательно просили водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дороге, дарили шарики и звёзды с благопожеланиями.



Инспекторы Госавтоинспекции и учителя поздравили мужчин с наступающим праздником – Днём защитника Отечества.



Водители поблагодарили детей за неожиданный и приятный сюрприз и пообещали соблюдать ПДД, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

