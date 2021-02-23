В Бурятии ещё 103 человека заболели COVID-19



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 23 февраля зарегистрировано 33 224 случая заражения COVID-19. 54% (17 554) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За сутки выявлено 103 новых больных коронавирусом. Из новых случаев COVID-19: 85 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1853 человека. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 182 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 30885 человек, в том числе за прошедшие сутки 60.



В стационарах республики получают лечение 774 пациента с коронавирусом, с том числе с осложнённой внебольничной пневмонией – 508. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 55), на ИВЛ 40 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 22.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1136 коек, занято – 774, свободно – 362 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,1%.



Амбулаторное лечение проходят 861 пациент с COVID-19, наблюдается 261 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 704 человек, в том числе 1 пациента за минувшие сутки.



