Семья ребёнка, место его жительства и учёбы установлены
Детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина рассказала, что семья мальчика, о котором сообщали жители Улан-Удэ, место его жительства и учебы установлены.
- Две недели назад в средствах массовой информации было размещено сообщение о мальчике с фуд-корта в одном торговом центре города. Сегодня появилось новое сообщение. Хотелось бы успокоить горожан, мальчик, его семья, место жительства и учебы установлены, - отметила она на своей странице в Facebook.
Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что органами опеки и попечительства района будет дана оценка условиям проживания и воспитания ребёнка.
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнка забила тревогу из-за мальчика, который побирается в магазинах и кафе. Фотографией ребёнка девушка поделилась в паблике «Аноним 03». По словам горожанки, мальчик проявляет агрессию, если ему отказываются давать деньги. Другие улан-удэнцы рассказали, что видели этого ребёнка в разных частях города,
- Уважаемые взрослые, в случае, если вы видите, что существует опасность для жизни и здоровья ребёнка, семья нуждается в оперативном вмешательстве правоохранительных органов, немедленно обращайтесь в полицию по Единому экстренному каналу помощи – 02 (со стационарных телефонов); 102/112 (для любых операторов мобильной связи). Если вам известно о неблагополучной ситуации в семье с ребёнком, если требуется срочная социальная помощь, и вы не знаете куда обратиться – оставьте сигнал о неблагополучии. Сообщение можно передать анонимно, - призвала Наталья Ганькина жителей.
Номера телефонов для социальной помощи:
- 8-800-2000-122 (круглосуточный телефон доверия – по факту жесткого обращения с ребёнком),
- 8(3012) 55-39-18 (по работе с семьёй и детьми), 8(3012)46-24-34 (Единый социальный телефон) - в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-30 до 17-30 с перерывом на обед с 12 до 12-45, пятница с 8-30 до 16-30.
В Улан-Удэ проверят условия проживания побирающегося мальчика
Общество, Фото:
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