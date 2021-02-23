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В День защитника Отечества в Улан-Удэ будет тепло

В День защитника Отечества в Улан-Удэ будет тепло
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На дорогах снежные накаты

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, в День защитника Отечества, в республике днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка.

Температура днём -10,-15, по юго-западу до -6, по северной половине -17,-22.

В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 10-15 м/с. Температура днём -11,-13.

На автодорогах снежные накаты.
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