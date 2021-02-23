В День защитника Отечества в Улан-Удэ будет тепло

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На дорогах снежные накаты



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, в День защитника Отечества, в республике днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка.



Температура днём -10,-15, по юго-западу до -6, по северной половине -17,-22.



В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 10-15 м/с. Температура днём -11,-13.



На автодорогах снежные накаты.

