На дорогах снежные накаты
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, в День защитника Отечества, в республике днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка.
Температура днём -10,-15, по юго-западу до -6, по северной половине -17,-22.
В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 10-15 м/с. Температура днём -11,-13.
На автодорогах снежные накаты.
В День защитника Отечества в Улан-Удэ будет тепло
Общество, Фото:
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