Соревнования назывались «Мастерский турнир»
20 февраля в Тамбове походили всероссийские соревнования по тхэквондо «Мастерский турнир». Спортсмены Бурятии выступили достойно, сообщили в союзе тхэквондо республики.
Гэн Милена - 1 место спарринг, 2 место Туль, 2 место - разбивание досок, 3 место - специальная техника;
Гэн Лина - 1 место Туль, 3 место спарринг;
Шмаров Антон - 1 место Туль;
Жамбалов Тимур - 2 место туль, 1 место спарринг;
Харжеева Елена - 1 место Туль.
Тхэквондисты Бурятии завоевали медали в Тамбове
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