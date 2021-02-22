Ребёнок проявляет агрессию, если ему отказываются давать деньги
Жительница Улан-Удэ забила тревогу из-за мальчика, который побирается в магазинах и кафе. Фотографией ребёнка девушка поделилась в паблике «Аноним 03». По словам горожанки, мальчик проявляет агрессию, если ему отказываются давать деньги.
- Уже не в первый раз встречаю этого мальчика в этом же одеянии в магазинах, а сегодня в кафе. Ребёнок выглядит неухоженным. Попрошайничает, а в ответ на отказ проявляет агрессию, а в отношении меня (на вид хрупкой девушки) сделал вид, что собирается ударить. Куда смотрят его родители и органы опеки? Что вырастет из такого ребёнка? – задаётся вопросом улан-удэнка.
В комментариях нашлась соседка этого мальчика. Она рассказала, что ребёнок живёт в посёлке Орешково, его родители пьют и воспитанием трёх сыновей не занимаются. На просьбу позвонить в опеку и оставить сигнал о неблагополучной семье соседка отказалась. «Своих хлопот хватает», - написала она.
Другие улан-удэнцы рассказывают, что видели этого ребёнка в разных частях города, например на Элеваторе:
«На Элеваторе часто бывает. В разговоре с друзьями такими матами кроет. Мимо остановки проходили, так все стоящие внимание на них обратили.
«Он по всему городу шарится. Глаза с косинкой. Всегда с пацанами старше его. Они в стороне стоят обычно».
Один из пользователей поделился, что ему «вспоминаются 90-е, когда много детей попрошайничало». В ответ улан-удэнцу возразили, что прошло уже 30 лет. Сейчас любой бродяжничающий ребёнок или растущий в неблагополучных условиях, - ЧП, которым обязательно занимаются соответствующие органы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале февраля в Улан-Удэ рассказали о мальчике, который доедает еду на фудкортах торговых центров «Форум» и «Galaxy». Ситуацией занялась уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.
Улан-удэнцы сообщили об ещё одном побирающемся ребёнке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бывшая звезда «Дома-2» планирует пойти по пути Сергея Зверева
МЧС предупредило организатора, но гонки так и не отменили
Водитель городского автобуса рассказал о своей богатой биографии
Это означает скорое наступление весны
Полицейские в свободное время ремонтировали помещение
Заболеваемость держится на стабильном уровне
В Тункинском и Тарбагатайском районе прошли турниры по стрельбе среди сотрудников органов внутренних дел
Пост мэра о сносе двух гаражей вызвал критику горожан
Авария произошла на ПВЗ
Участие в конкурсе могут принять только опытные врачи
В районах республики температура опускалась до -39
Представляем фоторепортаж Сергея Тарасенко с лыжных гонок
В исправительном учреждении прошла спартакиада
Завтра забавные соревнования продолжатся
Мужчина предложил вступить ей в половую связь