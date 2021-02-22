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Улан-удэнцы сообщили об ещё одном побирающемся ребёнке

Улан-удэнцы сообщили об ещё одном побирающемся ребёнке
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Ребёнок проявляет агрессию, если ему отказываются давать деньги

Жительница Улан-Удэ забила тревогу из-за мальчика, который побирается в магазинах и кафе. Фотографией ребёнка девушка поделилась в паблике «Аноним 03». По словам горожанки, мальчик проявляет агрессию, если ему отказываются давать деньги.

- Уже не в первый раз встречаю этого мальчика в этом же одеянии в магазинах, а сегодня в кафе. Ребёнок выглядит неухоженным. Попрошайничает, а в ответ на отказ проявляет агрессию, а в отношении меня (на вид хрупкой девушки) сделал вид, что собирается ударить. Куда смотрят его родители и органы опеки? Что вырастет из такого ребёнка? – задаётся вопросом улан-удэнка.

В комментариях нашлась соседка этого мальчика. Она рассказала, что ребёнок живёт в посёлке Орешково, его родители пьют и воспитанием трёх сыновей не занимаются. На просьбу позвонить в опеку и оставить сигнал о неблагополучной семье соседка отказалась. «Своих хлопот хватает», - написала она.

Другие улан-удэнцы рассказывают, что видели этого ребёнка в разных частях города, например на Элеваторе:

«На Элеваторе часто бывает. В разговоре с друзьями такими матами кроет. Мимо остановки проходили, так все стоящие внимание на них обратили.

«Он по всему городу шарится. Глаза с косинкой. Всегда с пацанами старше его. Они в стороне стоят обычно».

Один из пользователей поделился, что ему «вспоминаются 90-е, когда много детей попрошайничало». В ответ улан-удэнцу возразили, что прошло уже 30 лет. Сейчас любой бродяжничающий ребёнок или растущий в неблагополучных условиях, - ЧП, которым обязательно занимаются соответствующие органы.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале февраля в Улан-Удэ рассказали о мальчике, который доедает еду на фудкортах торговых центров «Форум» и «Galaxy». Ситуацией занялась уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина. 
дети
 
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