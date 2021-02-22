В День защитника Отечества в Бурятии ожидается снег



По республике днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного.





Температура днём -10,-15, по юго-западу до -6, по северной половине -17,-22.



В Улан-Удэ днём небольшой снег. Температура днём -11,-13.





По данным Бурятского Гидрометцентра, в День защитника Отечества, 23 февраля, возможна снежная погода.