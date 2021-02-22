В День защитника Отечества в Бурятии ожидается снег

Местами возможны сильные порывы ветра
По данным Бурятского Гидрометцентра, в День защитника Отечества, 23 февраля, возможна снежная погода.
По республике днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного.
Температура днём -10,-15, по юго-западу до -6, по северной половине -17,-22.
В Улан-Удэ днём небольшой снег. Температура днём -11,-13.
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