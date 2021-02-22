 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 февраля

21 февраля

Популярное

В День защитника Отечества в Бурятии ожидается снег

В День защитника Отечества в Бурятии ожидается снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами возможны сильные порывы ветра

По данным Бурятского Гидрометцентра, в День защитника Отечества, 23 февраля, возможна снежная погода.

По республике днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. 

Температура днём -10,-15, по юго-западу до -6, по северной половине -17,-22.

В Улан-Удэ днём небольшой снег. Температура днём -11,-13.

прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы от Забайкалья
Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы от Забайкалья
Общество, 22.02.2021
Бывшая звезда «Дома-2» планирует пойти по пути Сергея Зверева
В Иркутской области планируют незаконно провести ледовые гонки
В Иркутской области планируют незаконно провести ледовые гонки
Общество, 22.02.2021
МЧС предупредило организатора, но гонки так и не отменили
Водитель автобуса из Улан-Удэ видел каннибалов
Водитель автобуса из Улан-Удэ видел каннибалов
Общество, 22.02.2021
Водитель городского автобуса рассказал о своей богатой биографии
В Бурятии полицейские сами построили спортивный зал
В Бурятии полицейские сами построили спортивный зал
Общество, 22.02.2021
Полицейские в свободное время ремонтировали помещение
В Бурятии выздоровели 93% пациентов с коронавирусом
В Бурятии выздоровели 93% пациентов с коронавирусом
Общество, 22.02.2021
Заболеваемость держится на стабильном уровне
В Бурятии полицейские соревновались в стрельбе из табельного оружия
В Бурятии полицейские соревновались в стрельбе из табельного оружия
Общество, 22.02.2021
В Тункинском и Тарбагатайском районе прошли турниры по стрельбе среди сотрудников органов внутренних дел
Снос гаражей в центре Улан-Удэ породил вопросы
Снос гаражей в центре Улан-Удэ породил вопросы
Общество, 22.02.2021
Пост мэра о сносе двух гаражей вызвал критику горожан
Лучших врачей Бурятии выберут по 29 номинациям
Лучших врачей Бурятии выберут по 29 номинациям
Общество, 22.02.2021
Участие в конкурсе могут принять только опытные врачи
Бурятия во власти холодного антициклона
Бурятия во власти холодного антициклона
Общество, 22.02.2021
В районах республики температура опускалась до -39 
В Улан-Удэ прошла «Лыжня России» (фоторепортаж)
В Улан-Удэ прошла «Лыжня России» (фоторепортаж)
Общество, 21.02.2021
Представляем фоторепортаж Сергея Тарасенко с лыжных гонок 
В Бурятии осуждённые сыграли в нарды
В Бурятии осуждённые сыграли в нарды
Общество, 21.02.2021
В исправительном учреждении прошла спартакиада 
В Улан-Удэ прошли «Молодецкие игры» (фоторепортаж)
В Улан-Удэ прошли «Молодецкие игры» (фоторепортаж)
Общество, 21.02.2021
Завтра забавные соревнования продолжатся 
Иркутянка убила соблазнявшего её мужчину
Иркутянка убила соблазнявшего её мужчину
Общество, 21.02.2021
Мужчина предложил вступить ей в половую связь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^