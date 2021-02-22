 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 февраля

21 февраля

Популярное

Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы от Забайкалья

Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы от Забайкалья
Общество,  Фото:"Лучше - правду"
Бывшая звезда «Дома-2» планирует пойти по пути Сергея Зверева

Бывшая участница скандального шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня заявила о желании стать депутатом Госдумы от Забайкальского края. Боня родилась и выросла в забайкальском Краснокаменске, она, пожалуй, самая известная уроженка этого 51-тысячного города (наряду с боксёром Александром Бахтиным).

О том, что Боня хотела бы баллотироваться в Госдуму, она рассказала в YouTube-шоу «Лучше — правду». Бывшая звезда «Дома-2» заверила, что знает, «какие вопросы её интересует и что бы она пролоббировала».

Боня рассказала, что хорошо знает о проблемах маленьких провинциальных городов, вроде своего.

- Я жила в этом городе, прошла всё самой, увидела своими глазами, испытала это на себе. Только так можно понять, через что проходит молодёжь в наших маленьких городках. Бывали страшные вещи. Нам просто везло, - поделилась Виктория Боня, добавив, что в Забайкальском крае находятся исправительные колонии.

Боня заявила, что главной проблемой видит образование молодёжи.

- В связи с тем, что (в маленьких городах - ред.) плохо тянет интернет, люди читают книги, чем-то занимаются, они мечтают. У них ещё есть возможности. Я бы больше всего вкладывала в то, что можно получить от наших детей, - сказала она.

Если телеведущей удастся стать депутатом Госдумы, она бы уделила особое внимание спортивному развитию молодёжи.

- Если бы мне дали 200 миллионов евро с задачей потратить их на Забайкальский край, я бы какие-нибудь хорошие академии открыла, может быть, даже теннисные, — сказала она.

- Чтобы образование поднять? – уточнил ведущий.

- Да. Теннис – такой вид спорта, который заставляет мыслить, думать, позволяет тебе потом выбиться в люди, - ответила Боня.

Она также добавила, что шоумен Сергей Зверев, который планирует двинуться в депутаты Госдумы от Бурятии, «умный парень».

Как сообщал «Байкал-Dailу», Сергей Зверев этой зимой объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии. О политических амбициях «король гламура» рассказал во время отдыха в Тункинском районе. Известно, что сотрудничество Звереву предложили несколько партий; «Единой России», правда, среди них не оказалось. Но не исключено, что звезда двинется на выборы самовыдвиженцем.

Выборы депутатов Госдумы нового созыва состоятся в сентябре этого года.
депутаты Госдумы госдума выборы телевидение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы от Забайкалья
Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы от Забайкалья
Общество, 22.02.2021
Бывшая звезда «Дома-2» планирует пойти по пути Сергея Зверева
В Иркутской области планируют незаконно провести ледовые гонки
В Иркутской области планируют незаконно провести ледовые гонки
Общество, 22.02.2021
МЧС предупредило организатора, но гонки так и не отменили
Водитель автобуса из Улан-Удэ видел каннибалов
Водитель автобуса из Улан-Удэ видел каннибалов
Общество, 22.02.2021
Водитель городского автобуса рассказал о своей богатой биографии
В Бурятии полицейские сами построили спортивный зал
В Бурятии полицейские сами построили спортивный зал
Общество, 22.02.2021
Полицейские в свободное время ремонтировали помещение
В Бурятии выздоровели 93% пациентов с коронавирусом
В Бурятии выздоровели 93% пациентов с коронавирусом
Общество, 22.02.2021
Заболеваемость держится на стабильном уровне
В Бурятии полицейские соревновались в стрельбе из табельного оружия
В Бурятии полицейские соревновались в стрельбе из табельного оружия
Общество, 22.02.2021
В Тункинском и Тарбагатайском районе прошли турниры по стрельбе среди сотрудников органов внутренних дел
Снос гаражей в центре Улан-Удэ породил вопросы
Снос гаражей в центре Улан-Удэ породил вопросы
Общество, 22.02.2021
Пост мэра о сносе двух гаражей вызвал критику горожан
Лучших врачей Бурятии выберут по 29 номинациям
Лучших врачей Бурятии выберут по 29 номинациям
Общество, 22.02.2021
Участие в конкурсе могут принять только опытные врачи
Бурятия во власти холодного антициклона
Бурятия во власти холодного антициклона
Общество, 22.02.2021
В районах республики температура опускалась до -39 
В Улан-Удэ прошла «Лыжня России» (фоторепортаж)
В Улан-Удэ прошла «Лыжня России» (фоторепортаж)
Общество, 21.02.2021
Представляем фоторепортаж Сергея Тарасенко с лыжных гонок 
В Бурятии осуждённые сыграли в нарды
В Бурятии осуждённые сыграли в нарды
Общество, 21.02.2021
В исправительном учреждении прошла спартакиада 
В Улан-Удэ прошли «Молодецкие игры» (фоторепортаж)
В Улан-Удэ прошли «Молодецкие игры» (фоторепортаж)
Общество, 21.02.2021
Завтра забавные соревнования продолжатся 
Иркутянка убила соблазнявшего её мужчину
Иркутянка убила соблазнявшего её мужчину
Общество, 21.02.2021
Мужчина предложил вступить ей в половую связь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^