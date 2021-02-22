Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы от Забайкалья

Бывшая звезда «Дома-2» планирует пойти по пути Сергея Зверева
Бывшая участница скандального шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня заявила о желании стать депутатом Госдумы от Забайкальского края. Боня родилась и выросла в забайкальском Краснокаменске, она, пожалуй, самая известная уроженка этого 51-тысячного города (наряду с боксёром Александром Бахтиным).
О том, что Боня хотела бы баллотироваться в Госдуму, она рассказала в YouTube-шоу «Лучше — правду». Бывшая звезда «Дома-2» заверила, что знает, «какие вопросы её интересует и что бы она пролоббировала».
Боня рассказала, что хорошо знает о проблемах маленьких провинциальных городов, вроде своего.
- Я жила в этом городе, прошла всё самой, увидела своими глазами, испытала это на себе. Только так можно понять, через что проходит молодёжь в наших маленьких городках. Бывали страшные вещи. Нам просто везло, - поделилась Виктория Боня, добавив, что в Забайкальском крае находятся исправительные колонии.
Боня заявила, что главной проблемой видит образование молодёжи.
- В связи с тем, что (в маленьких городах - ред.) плохо тянет интернет, люди читают книги, чем-то занимаются, они мечтают. У них ещё есть возможности. Я бы больше всего вкладывала в то, что можно получить от наших детей, - сказала она.
Если телеведущей удастся стать депутатом Госдумы, она бы уделила особое внимание спортивному развитию молодёжи.
- Если бы мне дали 200 миллионов евро с задачей потратить их на Забайкальский край, я бы какие-нибудь хорошие академии открыла, может быть, даже теннисные, — сказала она.
- Чтобы образование поднять? – уточнил ведущий.
- Да. Теннис – такой вид спорта, который заставляет мыслить, думать, позволяет тебе потом выбиться в люди, - ответила Боня.
Она также добавила, что шоумен Сергей Зверев, который планирует двинуться в депутаты Госдумы от Бурятии, «умный парень».
Как сообщал «Байкал-Dailу», Сергей Зверев этой зимой объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии. О политических амбициях «король гламура» рассказал во время отдыха в Тункинском районе. Известно, что сотрудничество Звереву предложили несколько партий; «Единой России», правда, среди них не оказалось. Но не исключено, что звезда двинется на выборы самовыдвиженцем.
Выборы депутатов Госдумы нового созыва состоятся в сентябре этого года.
Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы от Забайкалья
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