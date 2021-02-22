В Иркутской области планируют незаконно провести ледовые гонки

МЧС предупредило организатора, но гонки так и не отменили



22 февраля в городе Усолье-Сибирское на льду озера Молодёжное планируют провести автомобильные гонки. В МЧС поясняют, что согласия на проведение автогонок на льду не давали.



Организатору спортивного мероприятия был разъяснён порядок проведения мероприятий на льду. Также ему напомнили об ответственности в случае нарушения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Автогонки на озере Молодёжное нельзя проводить, так как проезд транспортных средств вне переправы по льду запрещён. Ответственность за нарушение установлена законом Иркутской области «Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах».



- Поскольку организатор по-прежнему проводит активное анонсирование мероприятия, информация была передана прокурору города Усолья-Сибирского для принятия мер прокурорского реагирования. Мы придерживаемся жёсткой позиции. Существующие требования законодательства распространяются абсолютно на всех. При этом лица, проводящие массовые мероприятия с техникой на льду, целенаправленно идут на нарушение закона. Они прекрасно это осознают, но желание заработать превыше безопасности. Администрация муниципального образования, на территории которого запланировано проведение этого мероприятия, несет прямую ответственность за исполнение действующего законодательства, - заявил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов.



