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В Бурятии полицейские сами построили спортивный зал

В Бурятии полицейские сами построили спортивный зал
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские в свободное время ремонтировали помещение

В Кабанском районе Бурятии открылся спортивный зал в районном отделе полиции.

В зале есть всё необходимое для спортивной подготовки сотрудников полиции и поддержания физической формы. Это силовые и кардиотренажеры, а также дополнительный спортивный инвентарь (гантели, обручи, штанги), сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Руководитель отдела полиции Кабанского района Анатолий Горбик рассказал:

- С прошлого года мы своими силами начали проводить реконструкцию пустующего помещения. Полицейские в своё личное время принимали участие в ремонтных и строительных работах.

Старший специалист по работе с личным составом ОМВД России по Кабанскому району Татьяна Секерина обратилась к молодым сотрудникам с поздравлениями. Татьяна участница четырёх международных марафонов, бронзовый призёр 44-километрового забега на пик Черского, бронзовый призёр классического марафона «Дорога жизни» в Санкт-Петербурге, победительница сельских спортивных игр по спортивному ориентированию.


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