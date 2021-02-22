Полицейские в свободное время ремонтировали помещение
В Кабанском районе Бурятии открылся спортивный зал в районном отделе полиции.
В зале есть всё необходимое для спортивной подготовки сотрудников полиции и поддержания физической формы. Это силовые и кардиотренажеры, а также дополнительный спортивный инвентарь (гантели, обручи, штанги), сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Руководитель отдела полиции Кабанского района Анатолий Горбик рассказал:
- С прошлого года мы своими силами начали проводить реконструкцию пустующего помещения. Полицейские в своё личное время принимали участие в ремонтных и строительных работах.
Старший специалист по работе с личным составом ОМВД России по Кабанскому району Татьяна Секерина обратилась к молодым сотрудникам с поздравлениями. Татьяна участница четырёх международных марафонов, бронзовый призёр 44-километрового забега на пик Черского, бронзовый призёр классического марафона «Дорога жизни» в Санкт-Петербурге, победительница сельских спортивных игр по спортивному ориентированию.
В Бурятии полицейские сами построили спортивный зал
Общество, Фото:
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