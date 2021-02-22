В Бурятии полицейские сами построили спортивный зал

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Полицейские в свободное время ремонтировали помещение



В Кабанском районе Бурятии открылся спортивный зал в районном отделе полиции.



В зале есть всё необходимое для спортивной подготовки сотрудников полиции и поддержания физической формы. Это силовые и кардиотренажеры, а также дополнительный спортивный инвентарь (гантели, обручи, штанги), сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Руководитель отдела полиции Кабанского района Анатолий Горбик рассказал:



- С прошлого года мы своими силами начали проводить реконструкцию пустующего помещения. Полицейские в своё личное время принимали участие в ремонтных и строительных работах.



Старший специалист по работе с личным составом ОМВД России по Кабанскому району Татьяна Секерина обратилась к молодым сотрудникам с поздравлениями. Татьяна участница четырёх международных марафонов, бронзовый призёр 44-километрового забега на пик Черского, бронзовый призёр классического марафона «Дорога жизни» в Санкт-Петербурге, победительница сельских спортивных игр по спортивному ориентированию.





