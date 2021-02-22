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В Бурятии выздоровели 93% пациентов с коронавирусом

В Бурятии выздоровели 93% пациентов с коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость держится на стабильном уровне

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 22 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 33 121. Из них 54% (17 499) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 101 жителя. Заболеваемость держится на одном уровне, для сравнения, днём ранее было 105 новых заболевших, позавчера 107, а за день до этого 103.

Из 101 новых случаев ковида 83 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

С начала пандемии выздоровели 30 825 человек, или 93%. В том числе накануне вылечились 106 пациентов с коронавирусом.

Смерти по-прежнему фиксируются ежедневно, накануне скончался один больной. Всего же за всё время умерли от коронавируса 703 человека.

В стационарах республики сегодня получают лечение 747 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 505. В отделениях реанимации находится 75 пациентов (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ 34 пациента (из них старше 65-ти – 24).

Занятость коечного фонда в последние дни растёт и сейчас составляет почти 66%.

Амбулаторное лечение проходят 846 пациентов с COVID-19. Наблюдается 295 человек.

Круг контактных лиц составляет 1706 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», бурятский омбудсмен разбирается с обращением о том, что Татауровском филиале Байкальского колледжа туризма и сервиса сотрудников принуждают ставить прививки от коронавируса. В свою очередь, в самом учебном заведении это опровергают.

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