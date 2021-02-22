В Бурятии полицейские соревновались в стрельбе из табельного оружия

В преддверии Дня защитника Отечества в тире межмуниципального отдела МВД России «Тункинский» прошёл турнир по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников органов внутренних дел. Более 20 полицейских боролись за звание лучших стрелков полиции, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В соревновании приняли участие сотрудники всех служб. Команды, состоящие из четырёх сотрудников – мужчины и женщины – производили по 10 выстрелов с расстояния 20 метров.
По итогам турнира третье место заняла команда уголовного розыска, вторыми стали сотрудники участковых уполномоченных полиции. Самыми меткими стрелками стали участники объединённой команды дежурной части и изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых. Абсолютным чемпионом в личном первенстве стал оперативный дежурный капитан полиции Баир Сушкеев.
В Тарбагатайском районе состоялись командные соревнования по стрельбе из табельного оружия среди мужской половины личного состава отдела, посвящённые 23 февраля. В состязании приняли участие четыре команды. За звание лучших поборолись службы уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, ДПС и руководители отдела.
Первой по общему количеству набранных баллов стала команда руководителей. Второе место заняли сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции. Третье место досталось оперативникам уголовного розыска.
В личном первенстве победу одержал заместитель начальника отдела Сергей Грибанов, вторым стал участковый уполномоченный полиции Алексей Дондупов и третье место занял оперуполномоченный уголовного розыска Арам Малхасян.
Все победители награждены грамотами от руководства.