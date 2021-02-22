В Бурятии полицейские соревновались в стрельбе из табельного оружия













В преддверии Дня защитника Отечества в тире межмуниципального отдела МВД России «Тункинский» прошёл турнир по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников органов внутренних дел. Более 20 полицейских боролись за звание лучших стрелков полиции, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В соревновании приняли участие сотрудники всех служб. Команды, состоящие из четырёх сотрудников – мужчины и женщины – производили по 10 выстрелов с расстояния 20 метров.По итогам турнира третье место заняла команда уголовного розыска, вторыми стали сотрудники участковых уполномоченных полиции. Самыми меткими стрелками стали участники объединённой команды дежурной части и изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых. Абсолютным чемпионом в личном первенстве стал оперативный дежурный капитан полиции Баир Сушкеев.В Тарбагатайском районе состоялись командные соревнования по стрельбе из табельного оружия среди мужской половины личного состава отдела, посвящённые 23 февраля. В состязании приняли участие четыре команды. За звание лучших поборолись службы уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, ДПС и руководители отдела.Первой по общему количеству набранных баллов стала команда руководителей. Второе место заняли сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции. Третье место досталось оперативникам уголовного розыска.В личном первенстве победу одержал заместитель начальника отдела Сергей Грибанов, вторым стал участковый уполномоченный полиции Алексей Дондупов и третье место занял оперуполномоченный уголовного розыска Арам Малхасян.Все победители награждены грамотами от руководства.