Снос гаражей в центре Улан-Удэ породил вопросы

Пост мэра о сносе двух гаражей вызвал критику горожан
На днях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на своих страницах в соцсетях сообщил о планируемом сносе металлических гаражей в самом центре города, на улице Бау Ямпилова. Эти гаражи находятся недалеко от детского сада №52 и стоят уже многие годы.
- Владельцы поставили металлические гаражи незаконно, заняв парковку учреждения. Я поручил администрации Советского района в кратчайшие сроки решить проблему, - написал мэр.
Требуется пройти определённую процедуру. В соответствии с положением «О порядке выявления самовольно размещенного движимого имущества в Улан-Удэ и принятии мер по его уборке», владельцу гаража выносится требование - в 15-дневный срок убрать гараж. Если оно проигнорировано, выносится второе требование также на 15 дней с фотофиксацией объекта и публикацией информации на официальном сайте мэрии. Если меры владелец вновь не примет, администрация района организует перенос гаража на специально отведённые площадки.
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- В случае с гаражами на улице Бау Ямпилова специалисты уже размещали требования (16.12.2020 и повторно 30.12.2020). Сроки для добровольной уборки гаражей прошли. В ближайшее время определим подрядчика, который уберет оттуда незаконные гаражи, - заявил Игорь Шутенков.
Он обратился к владельцам подобных самоволок с напоминанием, что «работа с несанкционированными гаражами ведется постоянно». Только в Советском районе за прошлый год было демонтировано 13 гаражей, озвучил мэр. Например, по ул. Лощенкова, 19а/1, ул. Автотранспортная мкр. Заречный, ул. Борсоева, 69, Пристанская, 10 и др. Добровольно владельцы убрали 20 гаражей.
Под постом Игоря Шутенкова выяснилось, что жалоба была по двум гаражам у детского садика. В комментариях отметился известный в Бурятии общественник Андрей Ринчино. Он высказал недоумение, почему пара гаражей в центре города помешала больше, чем нелепая точечная застройка. Тот же детсад №52 сейчас полностью окружён высотками. Раньше там были несколько частных жилых домов, двухэтажный деревянный дом, а, самое главное, футбольное поле, где постоянно занимались дети из ближайшей школы №2. Теперь же всё застроено новостройками, а строительство новых корпусов всё продолжается.
- А уродливые небоскрёбы, нависшие над садиком, идиотская точечная застройка и незаконное перекрытие улицы Крупской мэра не волнует? Что за избирательная «слепота»? Почему кошмарят простых людей? Может быть потому, что владельцы гаражей обычные граждане, а не строительные магнаты? – написал в комментариях Андрей Ринчино.
Ему ответил улан-удэнский депутат Сергей Бурдиков.
- Вот здесь полностью согласен. Перекрытие ул. Крупской - просто наглость, но МЧС не увидело в этом проблем, - написал он.
Андрей Ринчино, в свою очередь, выделил, что у жителей, поставивших гаражи-самоволки, нет альтернативы. «Прежде чем сносить, выделили ли людям землю под гаражные кооперативы? Начали ли проектировать многуровневые парковки? Создали ли места под стоянки?» - задался он вопросом.
Ещё один пользователь высказался в комментариях: «Кому-то место под точечную застройку приглянулось?»
Как сообщал «Байкал-Dailу», проблема точечной застройки в центре Улан-Удэ обострилась уже давно. Благодаря возвышающимся высоткам на улице Смолина потерян красивый вид с площади Советов на театр оперы и балета и Дом радио.
На Смолина строится многоэтажный дом на 540 квартир, который в народе уже окрестили «китайской стеной». Уже сейчас ясно, что будет «парковочная» война между жильцами.
Точечная застройка на Смолина, между тем, продолжается. Здесь планируется воткнуть ещё одно офисное здание. Оно практически вплотную примкнёт к кожно-венерологическому диспансеру.
Между тем, несколько лет назад, перед началом всех этих строек, архитекторы вовсю били тревогу. Прославленный специалисты, бывший главный архитектор Улан-Удэ Павел Зильберман заявлял об «изуродованных градостроительных решениях застройки центра города». Высказывались опасения, что улица Смолина «в перспективе получится неизвестно какой».
- Здания проектируются таким образом, что не формируют ни улицу, ни ансамбль. Меня вообще удивляет, что, начиная от Селенгинского моста, улица настолько разношёрстная. Чувствую, что береговая территория будет формироваться такими точечными зданиями, - предвещала специалист ещё в 2015 году.
Снос гаражей в центре Улан-Удэ породил вопросы
Общество, Фото:
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