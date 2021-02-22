Авария произошла на ПВЗ
В полночь 21 февраля в Улан-Удэ было отключено холодное водоснабжение трёх многоквартирных домов по улице Октябрьская, 44, 46 и улице Комсомольская, 39. Оперативные службы сообщают, что причиной стала утечка на вводе в дом.
Подключение проводилось поэтапно. В 15:30 были заменены две задвижки. Холодная вода вернулась в дома по ул. Октябрьская, 46, ул. Комсомольская, 39. Для них время отключения составило 15 часов 30 минут.
В 16:15 рабочие провели замену в колодце водопроводного узла. Холодное водоснабжение было восстановлено потребителям ул. Октябрьская, 44. Время отключения составило 16 часов 15 минут.
В Улан-Удэ отключали холодную воду на 16 часов
Общество, Фото:
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