Участие в конкурсе могут принять только опытные врачи
С 12 февраля во всех медицинских организациях Бурятии стартовал конкурс на звание «Лучший врач года – 2021».
Участие могут принять врачи со стажем более 10-ти лет. Также по условиям конкурса на протяжении пяти лет они должны трудиться в той медицинской организации, от которой подаётся заявка.
Лучших врачей выберут среди педиатров, неонатологов, терапевтов, хирургов, акушер-гинекологов, кардиологов, стоматологов, онкологов, неврологов, психиатров, анестезиологов-реаниматологов, оториноларингологов, травматологов-ортопедов, участковых терапевтов, офтальмологов, фтизиатров, эндокринологов.
Также врачи поборются за звание: «Лучший сельский врач», «Лучший участковый педиатр», «Лучший врач по диагностическим исследованиям», «Лучший руководитель медицинской организации», «Лучший санитарный врач», «Лучший военный врач», «Лучший врач лабораторной диагностики», «Лучший врач-эксперт», «Лучший инфекционист», «Лучший врач скорой медицинской помощи», «Лучший врач медицинской реабилитации», «Лучший врач общей практики».
Конкурс состоит из трёх этапов. На первом этапе медицинские организации предоставляют список кандидатов. Участники, в свою очередь, направляют отчёт о своей профессиональной деятельности, владении медицинскими технологиями (статистические показатели за последние 3 года), характеристику, фото- и видеоматериалы, характеризующие работу и отзывы пациентов.
На втором этапе конкурсная комиссия рассматривает отдельно по каждой номинации, поступившие от конкурсантов материалы. В результате комиссия выбирает по одному врачу в каждой номинации, которые будут представлять Бурятию на Всероссийском конкурсе.
После победы на региональном уровне, врачи примут участие во всероссийском конкурсе, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Лучших врачей Бурятии выберут по 29 номинациям
Общество, Фото:
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