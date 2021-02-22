 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 февраля

21 февраля

Популярное

Лучших врачей Бурятии выберут по 29 номинациям

Лучших врачей Бурятии выберут по 29 номинациям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие в конкурсе могут принять только опытные врачи

С 12 февраля во всех медицинских организациях Бурятии стартовал конкурс на звание «Лучший врач года – 2021».

Участие могут принять врачи со стажем более 10-ти лет. Также по условиям конкурса на протяжении пяти лет они должны трудиться в той медицинской организации, от которой подаётся заявка.

Лучших врачей выберут среди педиатров, неонатологов, терапевтов, хирургов, акушер-гинекологов, кардиологов, стоматологов, онкологов, неврологов, психиатров, анестезиологов-реаниматологов, оториноларингологов, травматологов-ортопедов, участковых терапевтов, офтальмологов, фтизиатров, эндокринологов.

Также врачи поборются за звание: «Лучший сельский врач», «Лучший участковый педиатр», «Лучший врач по диагностическим исследованиям», «Лучший руководитель медицинской организации», «Лучший санитарный врач», «Лучший военный врач», «Лучший врач лабораторной диагностики», «Лучший врач-эксперт», «Лучший инфекционист», «Лучший врач скорой медицинской помощи», «Лучший врач медицинской реабилитации», «Лучший врач общей практики».

Конкурс состоит из трёх этапов. На первом этапе медицинские организации предоставляют список кандидатов. Участники, в свою очередь, направляют отчёт о своей профессиональной деятельности, владении медицинскими технологиями (статистические показатели за последние 3 года), характеристику, фото- и видеоматериалы, характеризующие работу и отзывы пациентов.

На втором этапе конкурсная комиссия рассматривает отдельно по каждой номинации, поступившие от конкурсантов материалы. В результате комиссия выбирает по одному врачу в каждой номинации, которые будут представлять Бурятию на Всероссийском конкурсе.

После победы на региональном уровне, врачи примут участие во всероссийском конкурсе, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
врачи конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Лучших врачей Бурятии выберут по 29 номинациям
Лучших врачей Бурятии выберут по 29 номинациям
Общество, 22.02.2021
Участие в конкурсе могут принять только опытные врачи
Бурятия во власти холодного антициклона
Бурятия во власти холодного антициклона
Общество, 22.02.2021
В районах республики температура опускалась до -39 
В Улан-Удэ прошла «Лыжня России» (фоторепортаж)
В Улан-Удэ прошла «Лыжня России» (фоторепортаж)
Общество, 21.02.2021
Представляем фоторепортаж Сергея Тарасенко с лыжных гонок 
В Бурятии осуждённые сыграли в нарды
В Бурятии осуждённые сыграли в нарды
Общество, 21.02.2021
В исправительном учреждении прошла спартакиада 
В Улан-Удэ прошли «Молодецкие игры» (фоторепортаж)
В Улан-Удэ прошли «Молодецкие игры» (фоторепортаж)
Общество, 21.02.2021
Завтра забавные соревнования продолжатся 
Иркутянка убила соблазнявшего её мужчину
Иркутянка убила соблазнявшего её мужчину
Общество, 21.02.2021
Мужчина предложил вступить ей в половую связь
ГУ МЧС по Иркутской области перешло в режим повышенной готовности
ГУ МЧС по Иркутской области перешло в режим повышенной готовности
Общество, 21.02.2021
К реагированию привлечены более тысячи человек личного состава
В Улан-Удэ обмотанный тряпкой госномер стал предметом судебного разбирательства
В Улан-Удэ обмотанный тряпкой госномер стал предметом судебного разбирательства
Общество, 21.02.2021
Нарушителя запечатлели работники ресурсоснабжающей организации
400 медиков посетили концерт Дениса Мацуева в Иркутском музтеатре
400 медиков посетили концерт Дениса Мацуева в Иркутском музтеатре
Общество, 21.02.2021
Фестиваль «Звёзды на Байкале» стал первым крупным мероприятием в 2021 году
В Забайкалье за сутки выявили 119 больных COVID-19
В Забайкалье за сутки выявили 119 больных COVID-19
Общество, 21.02.2021
За сутки выздоровело менее ста человек 
В Бурятии у пассажира «Тойоты» изъяли коноплю
В Бурятии у пассажира «Тойоты» изъяли коноплю
Общество, 21.02.2021
Молодого человека выдал характерный запах «травки»
В Бурятии чемпионы танкового биатлона совершили заезд на танке Т-34
В Бурятии чемпионы танкового биатлона совершили заезд на танке Т-34
Общество, 21.02.2021
Военнослужащие испытали необычные эмоции 
В Бурятии предъявлено обвинение гражданину Китая
В Бурятии предъявлено обвинение гражданину Китая
Общество, 21.02.2021
Иностранец подозревается контрабанде леса 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^