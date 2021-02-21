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В Бурятии осуждённые сыграли в нарды

В Бурятии осуждённые сыграли в нарды
Общество,  Фото:pixabay.com
В исправительном учреждении прошла спартакиада

Учителя вечерней школы при исправительной колонии №1 УФСИН России по Бурятии совместно с сотрудниками отдела по воспитательной работе с осуждёнными учреждения провели спартакиаду, приуроченную к празднованию Белого месяца и Дню защитника Отечества.

По словам организаторов, осуждённые приняли активное участие и посоревновались в популярных и известных настольных играх - шашках, шахматах и нардах.

По окончании мероприятия всех победителей и участников состязаний поощрили призами, сообщили в пресс-службе ведомства. 
УФСИН
 
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