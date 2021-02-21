В Бурятии осуждённые сыграли в нарды

В исправительном учреждении прошла спартакиада



Учителя вечерней школы при исправительной колонии №1 УФСИН России по Бурятии совместно с сотрудниками отдела по воспитательной работе с осуждёнными учреждения провели спартакиаду, приуроченную к празднованию Белого месяца и Дню защитника Отечества.



По словам организаторов, осуждённые приняли активное участие и посоревновались в популярных и известных настольных играх - шашках, шахматах и нардах.



По окончании мероприятия всех победителей и участников состязаний поощрили призами, сообщили в пресс-службе ведомства.

