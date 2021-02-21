В исправительном учреждении прошла спартакиада
Учителя вечерней школы при исправительной колонии №1 УФСИН России по Бурятии совместно с сотрудниками отдела по воспитательной работе с осуждёнными учреждения провели спартакиаду, приуроченную к празднованию Белого месяца и Дню защитника Отечества.
По словам организаторов, осуждённые приняли активное участие и посоревновались в популярных и известных настольных играх - шашках, шахматах и нардах.
По окончании мероприятия всех победителей и участников состязаний поощрили призами, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Бурятии осуждённые сыграли в нарды
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В исправительном учреждении прошла спартакиада
Завтра забавные соревнования продолжатся
Мужчина предложил вступить ей в половую связь
К реагированию привлечены более тысячи человек личного состава
Нарушителя запечатлели работники ресурсоснабжающей организации
Фестиваль «Звёзды на Байкале» стал первым крупным мероприятием в 2021 году
За сутки выздоровело менее ста человек
Молодого человека выдал характерный запах «травки»
Военнослужащие испытали необычные эмоции
Иностранец подозревается контрабанде леса
Ущерб причинён преступлением
Кража произошла в кафе
Ближайшая пожарная часть расположена в 30 км
Момент кражи попал на видео
В республике зарегистрировано более 700 летальных случаев