ГУ МЧС по Иркутской области перешло в режим повышенной готовности

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

К реагированию привлечены более тысячи человек личного состава



Главное управление МЧС России по Иркутской области переведено на режим повышенной готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в выходные и праздничные дни с 20 по 24 февраля и с 5 по 9 марта.



- Всего к реагированию на происшествия в Иркутской области в постоянной готовности находятся силы и средства МЧС России, пожарно-спасательной службы Иркутской области и аварийно-спасательных формирований муниципальных образований: более тысячи человек личного состава, 529 единиц техники, а также воздушное судно – вертолёт Ми-8 МЧС России. В боевую готовность приведены также добровольные пожарные формирования населённых пунктов, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Здесь напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту: не пользоваться неисправными электрообогревателями, не допускать чрезмерной нагрузки на электросеть, выключать электроприборы, уходя из дома. Не оставлять без присмотра несовершеннолетних.



Не выезжать на лёд вне ледовых переправ.

