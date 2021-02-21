К реагированию привлечены более тысячи человек личного состава
Главное управление МЧС России по Иркутской области переведено на режим повышенной готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в выходные и праздничные дни с 20 по 24 февраля и с 5 по 9 марта.
- Всего к реагированию на происшествия в Иркутской области в постоянной готовности находятся силы и средства МЧС России, пожарно-спасательной службы Иркутской области и аварийно-спасательных формирований муниципальных образований: более тысячи человек личного состава, 529 единиц техники, а также воздушное судно – вертолёт Ми-8 МЧС России. В боевую готовность приведены также добровольные пожарные формирования населённых пунктов, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Здесь напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту: не пользоваться неисправными электрообогревателями, не допускать чрезмерной нагрузки на электросеть, выключать электроприборы, уходя из дома. Не оставлять без присмотра несовершеннолетних.
Не выезжать на лёд вне ледовых переправ.
ГУ МЧС по Иркутской области перешло в режим повышенной готовности
Общество, Фото:
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