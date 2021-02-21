В Улан-Удэ обмотанный тряпкой госномер стал предметом судебного разбирательства



Постановление не вступило в законную силу.







Улан-удэнца обвинили в совершении административного правонарушения. Согласно административному протоколу, в декабре 2020 года мужчина управлял автомобилем, задний государственный регистрационный знак которого был обмотан тканью. Это препятствовало его идентификации (ст. 12.2 ч. 2 КоАП РФ).Инспектор ГИБДД пояснила, что административный протокол составлен на основании заявления работников ресурсоснабжающей организации, которыми в качестве доказательств представлена видеозапись факта правонарушения.Однако в судебном заседании водитель с протоколом не согласился. Суду пояснил, что работники ресурсоснабжающей организации его оговаривают. Автомобиль на видеозаписи не его.- Суд, изучив представленную видеозапись, пришёл к выводу, что представленных доказательств недостаточно для признания мужчины виновным в совершении административного правонарушения, поскольку изображённые на видеозаписи лицо и автомобиль невозможно идентифицировать, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.Производство по делу об административном правонарушении в отношении улан-удэнца прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.